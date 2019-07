Omas Schmuck bessert Taschengeld auf

In ein buntes Paradies für Kinder und Eltern hat sich der Spaichinger Marktplatz am Samstag verwandelt: Zum Kinderflohmarkt nämlich.

Hier gab es alles, was das Herz begehrt: Kuscheltiere in allen Formen und Farben, Kleidung, Kinderwägen, Barbiepuppen, Bälle, Fußballschuhe und Gesellschaftsspiele, kleines Kochgeschirr, Modellautos, Toilettensitze, Schaukelpferde, Lego und Playmobil, Darth Vader-Anzüge und Feenröckchen, Diddl-, Märchen- und Bilderbücher und Wendy-Heftle, Dartscheiben und vieles mehr. Auch, wer an dem heißen Tag schon an die kalte Jahreszeit denken wollte, wurde fündig und konnte sich mit Anoraks, Schals und Mützen schon mal für den Winter eindecken. Vor allem am Vormittag, als nebenan der Wochenmarkt lief, war auch bei den Flohmarktverkäufern richtig viel Betrieb.

Zum Beispiel bei der 15-jährigen Valeria und ihrer zehn jährigen Schwester Jana. Die beiden hatten alles dabei, was sie nicht mehr brauchten. „Wir verkaufen alles, zuhause ist nichts mehr.“ Ihr radikales Ausmisten hat allerdings auch ein klares Ziel, denn die beiden wollen einen Hund. Und darauf werde jetzt gespart. Ob es mit ihrem großen Wunsch allerdings auch klappt, hing nicht nur am eingenommenen Flohmarktgeld, sondern auch an den Eltern der beiden. Die müssen nämlich noch vom ersehnten Familienzuwachs überzeugt werden, erzählen die Mädchen.

Babette und Zaphira waren schon am Zusammenpacken, als um die Mittagszeit die Sonne hinter den Wolken hervorschaute. So richtig zufrieden waren die beiden Schwestern nicht, darum packten sie auch schon zusammen, als sich die Marktbesucher allmählich auf den Heimweg machten. Ob die Einnahmen für ihre Wünsche reichen, wissen sie noch nicht - Babette denkt praktisch und will von dem Geld ihre Schulsachen kaufen, und Zaphira träumt von Taucherflossen.

Die neunjährige Jana und ihr drei Jahre älterer Bruder Marc sind routinierte Flohmarktverkäufer. „Das machen wir immer wieder vor den Sommerferien“, sagte Jana, während ihr Bruder das Mini-Bügelbrett samt Bügeleisen an den Vater des kleinen Mädchens verkaufte, die schon seit zehn Minuten glücklich damit spielte. Das Ergebnis des Verkaufs ist Janas und Marcs Urlaubs-Taschengeld.

Richtig gute Geschäfte machten am Samstag die beiden Schwestern Finja und Marie, 12 und 15 Jahre alt. Sie durften nämlich den Schmuck ihrer Oma verkaufen, die auch mitgekommen war und ihren Enkelinnen die Daumen drückte.

Und auch bei den Freunden Matja, Maja und Lysann lief das Geschäft prima, sie hatten sich einen schattigen Platz unter den Arkaden gesucht. Der siebenjährige Matja kennt sich aus im Flohmarktmetier, die Leute würden am liebsten Modellautos kaufen, die sie dann zuhause rumstehen hätten, erklärte er, während er seine Pommes mampfte. Von den Einnahmen hat er sich schon Playmobil-Figuren geleistet. Die neunjährige Maja kaufe ein paar Bücher, und alle drei erklären einhellig: „Das Verkaufen macht riesigen Spaß.“