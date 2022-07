Offene Sauriergrabung in Trossingen

Ein Tag der offenen Sauriergrabung findet am Samstag, 16. Juli, von 10 Uhr bis 17 Uhr, statt. Anlass ist die aktuelle Grabungskampagne unter Leitung von Professor Schoch an der berühmten und größten triassischen Saurierfundstelle der Welt - der Trossinger Rutschete. Die Fundstelle sei laut Mitteilung ab dem Museum Auberlehaus, Marktplatz 6 in Trossingen, ausgeschildert.

Die Besucher hätten die Gelegenheit, den Wissenschaftlern des Staatlichen Museus für Naturkunde über die Schulter zu schauen und die legendäre Fundstelle zu besuchen. Zeitgleich sei das Museum Auberlehaus geöffnet und der Autor Markus Peter Kretschmer lese aus seinen Werken „Die weißen Steine“.

1909 entdeckte der Trossinger Schüler Hermann Weiss beim Rutschen die ersten Knochen - er zerriss sich die Hose. Dass er damit eine der größten Fundstellen der Welt für triassische Saurier entdeckte, konnte er nicht ahnen. Sein Lehrer Gottlob Munz schickte den Knochen dann an das königliche Naturlaienkabinett in Stuttgart und 1911 und 1912 erfolgte dann die erste Grabung an der „Rutschete“. Das seinerzeit ausgegrabene Skelett gelte bis heute als eines der vollständigsten, die je gefunden wurden.

Es folgten weitere Grabungen 1923 und 1924 und 1932 und 1933 die zahlreiche Fundstücke, darunter nicht nur Plateosaurus engelhardti, sonder auch die Skelette der Urschildkröte Proganochelys quenstedti zu Tage brachten.

Seit 2009 werde in Trossingen wieder gegraben - und jede Grabung sei ein Erfolg. Der Eintrittspreis zur Grabung und zum Museum beträgt 7,50 Euro für Erwachsene, Kinder in Begleitung Erwachsener sind frei. Kassen seien sowohl im Museum, als auch an der Fundstelle.