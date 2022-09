Obst für alle an markierten Bäumen

Einfach Obst nehmen: Die Agendagruppe Trossingen hat über das Wochenende Bäume mit gelben Bändern markiert und beteiligt sich damit an der Aktion „Gelbe Bänder“. Jeder der möchte, kann an den gekennzeichneten Bäumen Fallobst einsammeln oder die Äpfel, Birnen und Zwetschgen gleich vom Baum pflücken, teilt eine Sprecherin der Stadt mit. Wer in Trossingen die kostenlosen Früchten für den Eigenbedarf sammeln möchte, der ist in den Bereichen Kirchsteig/Talhauserstraße, Radweg Aldinger Straße, Gölten/Kapfstraße, Gauger und am Kälberrain richtig.

In Schura hat der Ortschaftsrat die Bäume in der Heinz-Mecherlein-Straße, am Radweg Trossingen/Schura, an den Feldwegen Dreilindenhof/Schönbach und am Radweg Richtung Gunningen mit gelben Bändern markiert.