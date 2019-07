Oberlin-Kindergarten feiert 50-Jähriges

Sein 50-jähriges Bestehen, verbunden mit der Einweihung des neuen Anbaus, hat der Johann-Friedrich-Oberlin-Kindergarten am Samstag gefeiert. Beim Festakt im neuen Multifunktionsraum haben sich alle Beteiligten und Festgäste am idyllischen Gesamtkunstwerk Oberlin-Kindergarten erfreut.

Harmonisch und zeitlos modern erwächst die Erweiterung des Oberlin-Kindergartens organisch aus dem zentralen Bau von 1969. Holz und viel Glas schaffen eine Wohlfühlatmosphäre für flexible und facettenreiche Gestaltung des Alltags für Erzieherinnen und Kinder. Der neue Eingangsbereich, der großzügige Multifunktionsraum, Intensivräume für kleinere Gruppen, der Sozialraum und ein helles Büro für die Kindergartenleitung schaffen nun auf 950 Quadratmetern Platz für 112 Kinder.

„Das ist ein besonderer Tag für uns“, freute sich die Leiterin Maren Tobjinski mit ihrem Team. Die Jahre des Um- und Anbaus waren für das Oberlin-Team, Architekten, Handwerker, die Stadt als Bauherr und die Evangelische Kirchengemeinde als Träger nicht immer ganz einfach zu bewältigen, eine schwierige Phase wurde jetzt aber erfolgreich beendet . „Die gute Zusammenarbeit aller Beteiligten hat sich gelohnt“, zeigte sich Bürgermeister Dr. Clemens Maier voller Lob. Die 1,6 Millionen Euro für die Erweiterung sind gut angelegt. „Wir mussten tätig werden, denn Trossingen benötigt heute 700 Kindergartenplätze“, begründete er die Investition.

Auf christlich orientierte Erziehung – ganz im Sinne des Namensgebers Johann-Friedrich Oberlin – verwies Pfarrer Torsten Kramer mit dem Zitat „Erzieht Eure Kinder ohne viel Strenge“. Die Architekten Jochen Möller und Andreas Klockow überreichten Maren Tobjinski feierlich den „Schlüssel“ für die Erweiterungsbauten in Form eines Hefezopfs. „Der kann jederzeit bei der Bäckerei Link nachbestellt werden“, scherzte Möller. Er gab den Festgästen einen Einblick in die Entstehung der An- und Umbauten. In weiser Voraussicht hatte sein Vater Manfred Möller bereits beim Bau des Kindergartens vor über 50 Jahren eine Erweiterung eingeplant, er selbst hat dies nun vollendet. Passend zur mehrjährigen „Baustelle“ trällerten die Oberlin-Kinder samt Erzieherinnen und Musikbegleitung voller Inbrunst ein Handwerkerlied, später philosophierten sie musikalisch „Im Kindergarten fangen alle mal als kleine Leute an“.

Maren Tobjinski und ihr hochgelobtes Team – „Sie sind das Herz des Kindergarten“ (Dr. Maier), „Jede hat einen Orden verdient“ (Kramer) – zeigten sich zufrieden: „Die wunderbare Einheit von Alt und Neu hat etwas Großartiges geschaffen“, sagte sie stolz und lud alle Gäste zur Besichtigung der Räume sowie zum Mittags-Snack ein.

Mit einem fröhlichen Beisammensein, Kaffee und Kuchen sowie einem Kreativprogramm und Spielmöglichkeiten für die Kinder klang das Fest im mit zahlreichen Spielgeräten ausgestatteten Garten aus. Ein letzter Blick auf den Anbau bestätigt: Der Oberlin-Kindergarten erstrahlt in neuem Glanz.