Nur Adrian Rubach und Marvin Grosch können punkten

Der Ringer-Landesligist KSV Trossingen hat sich im letzten Vorrundenkampf beim SC Korb 7:27 geschlagen geben müssen. Der Aufsteiger musste auf vier Ringer verzichten und war in der Korber Ballspielhalle chancenlos. Fünf Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen verzeichnen die Trossinger auf ihrem Konto und beenden die Vorrunde auf Platz vier.

Zwei Trossinger Ringer konnten mit herausragenden Leistungen glänzen: Marvin Grosch ließ in der Klasse bis 98 kg Freistil seinem Gegner Jan Hoffmann keine Chance und gewann deutlich mit 8:0-Punkten. Durch vier spektakuläre Schwunggriffe bezwang Adrian Rubach seinen Gegner Abdus-Samed Bilgeoglu in der Klasse bis 80 kg Freistil in weniger als Minuten durch technische Überlegenheit.

Vor dem nächsten Heimkampf muss der KSV Trossingen zweimal in Folge auswärts kämpfen: Zuerst am Freitag beim VfL Obereisesheim und am Samstag bei der Neckarunion Münster/Remseck. Zuhause kämpft der KSV Trossingen dann am Samstag, 9. November, wieder wie gewohnt in der Fritz-Kiehn-Halle in Trossingen um 19.30 Uhr gegen den ASV Möckmühl.

Die Kämpfe im Einzelnen,Trossingen zweitgenannt: 57 kg F: Polykarpos Kazantzidis - Levent Sahin 4:0 (ÜG). Stand 4:0. - 130 kg G: Roman Schatz - Andy Ruf 4:0 (SS 6:0). Stand 8:0. - 61 kg G: Dawid Tejchman - Sayed Ali Hosseini 2:0 (PS 13:9). Stand 10:0. - 9 8kg F: Jan Hoffmann - Marvin Grosch 0:3 (PN 0:8). Stand 10:3. - 66 kg F: Marc Schubert - Sascha Grohs 3:0 (PS 12:2). Stand zur Halbzeit 13:3. - 86 kg G: Daniel Sebastian Mezger - Philipp Tolsdorf 4:0 (TÜ 15:0). Stand 17:3. - 71 kg G: Nicolas Ertolitsch - Armin Hainzl 4:0 (TÜ 15:0). Stand 21:3. - 80 kg F: Abdus-Samed Bilgeoglu - Adrian Rubach 0:4 (TU 0:16). Stand 21:7. - 75 kg F: Asadullah Nemati (Korb) kampflos Sieger. Stand 25:7. - 75 kg G: Felix Rohrwasser - Daniel Ehler 2:0 (PS 11:4). Endstand 27:7. - Zuschauer: 120.