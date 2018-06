Nudelhaus übernimmt Güterhalle

Die Unsicherheit um die Zukunft von altem Stadtbahnhof und historischer Güterhalle hat ein unerwartetes Ende gefunden: In nichtöffentlicher Sitzung hat der Gemeinderat einstimmig beschlossen, die Gebäude an den Verein Lebenshaus e. V. zu verkaufen, der die Produktion und den Verkauf seines Wirtschaftsbetriebs, des Nudelhauses, in die Gebäude verlagern wird.

„Es ist eine Win-Win-Situation“, ist Ingrid Dapp, seit rund einem Jahr Vorsitzende des Lebenshaus e.V., überzeugt: „Wir können unseren Betrieb in einer tollen, zentralen Lage auf Jahre hinaus verstetigen, und die Zukunft von Bahnhof und Güterhalle ist gesichert.“ Das soziale Projekt „Nudelhaus“ ist ein Wirtschaftsbetrieb des gemeinnützigen Vereins Lebenshaus, in dem Menschen mit psychischen und sozialen Schwierigkeiten aufgenommen werden.

Schon seit einigen Jahren war im Verein Lebenshaus im Gespräch, einen Neubau für das Nudelhaus zu errichten. Architekt Jochen Möller sei es dann gewesen, der auf den alten Stadtbahnhof und die historische Stückguthalle hingewiesen hat und mit viel Herzblut und Engagement, so Ingrid Dapp, entsprechende Pläne ausgearbeitet hat.

Ein „ganz wichtiges Ziel“, betont Ingrid Dapp, sei es, das Nudelhaus zu einem Inklusionsbetrieb zu machen, was voraussetzt, das mindestens 30 Prozent der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter „besonders betroffene Schwerbehinderte“ sind. Bislang, so Dapp, scheitere dies an den zu beengten Verhältnissen im jetzigen Nudelhaus mit seinen insgesamt 28 Mitarbeitern. Ein „Zukunftstraum“ wäre es zudem, auch einen Mittagstisch in Form eines Behinderten-Projekts anbieten zu können.

Die Produktion soll in das ehemalige Bahnhofsgebäude umziehen, dort nicht benötigte Büros vermietet werden. Der Vertrieb der Nudelhaus-Produkte soll über das jetzige „Kundencenter“ der Stadtwerke erfolgen, und Teile der Güterhalle als Lagerräume für benötigte Rohstoffe genutzt werden, wobei eventuell ein Teil des Bodens abgesenkt werden muss.

Zwei Vorschläge in der Endauswahl

Zum Schluss hatte der Gemeinderat noch über zwei ernstzunehmende Vorschläge für die künftige Nutzung des alten Bahnhofsgebäudes und der unter Denkmalschutz stehenden ehemaligen Stückguthalle zu entscheiden, nachdem die Stadtwerke – voraussichtlich am 15. August – in ihren Neubau umziehen werden, und hat sich einstimmig für den Verein Lebenshaus entschieden. Einige weitere Vorschläge waren bereits im Vorfeld ausgeschieden, so Bürgermeister Clemens Maier, weil sie von vorneherein unseriös, unpraktikabel – wie etwa eine Wohnnutzung – oder nicht konkret genug waren.

Der Kaufpreis für den Gebäudekomplex beträgt 930 000 Euro. Für den Umbau rechnet Ingrid Dapp mit weiteren rund einer halben Million Euro. Zur Mitfinanzierung soll das jetzige Produktionsgebäude in der Weidenstraße verkauft werden. „Die Finanzierung steht“, so Ingrid Dapp. Öffentliche Zuschüsse sind allerdings nicht zu erwarten. Doch hofft sie auf möglichst viele Spenden und Unterstützung – auch von Seiten derjenigen, die sich bereits bisher engagiert und mit vielen Ideen für den Erhalt der Güterhalle eingesetzt haben. „Wir wollen ja Menschen unterstützen und nicht die nächsten 30 Jahre Gewinne erwirtschaften, um unsere Schulden abzuzahlen.“

Wenn alles optimal läuft und die Baugenehmigungen möglichst bald eingehen, könnte die Produktion und der Vertreib im Sommer 2019 an den neuen Standort umziehen, hofft Ingrid Dapp.