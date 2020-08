Noch Plätze frei beim Kinderferienprogramm

Die Ferien haben begonnen und damit in Trossingen auch das Ferienprogramm.

Es ging los mit der Kinderbibelwoche (KiBiWo) unter der Leitung von Diakon Kevin Klatt, der die schwierige Aufgabe hatte, die KiBiWo trotz Corona in sicherem Rahmen zu organisieren. 38 Anmeldungen gingen ein und somit blieb die Zahl deutlich unter der ausgeschriebenen Grenze von 70 Plätzen, des sonst immer anmeldefreien Angebots.

Das zweite Angebot war „Wilde Taschen“. Im Kunstraum der Löhrschule begrüßte Stadtjugendreferent Dietmar Kleinert zu einem seiner eigenen Angebote 13 Kinder. „Mir hat es großen Spaß gemacht und die Kinder waren mit dem Angebot und Ihren Ergebnissen auch sehr zufrieden“, so Kleinert. Nach der Begrüßung gab es erst eine Hygiene-Eiweisung und anschließend wurden die Kinder einzeln zum Händewaschen geschickt. „Die Kinder haben sich anscheinend schon gut an die neue Situation gewöhnt“, stellt Kleinert fest, „denn sie waren alle sehr diszipliniert und haben sich an die Abstandsregeln gehalten“.

Obwohl das Programm deutlich reduziert ist und es teils kurzfristige Absagen von Veranstaltern gab, gibt es bei einigen Angeboten noch freie Plätze. Die Anmeldefrist ist zwar abgelaufen, aber interessierte Eltern können sich mit einer Bitte um Nachmeldung noch an das Team des Ferienprogramms wenden, Telefon 0176 / 11 02 54 20. Welche Angebote noch in Frage kommen, steht auf der Seite der Stadt, www.trossingen.de, unter den Rubriken „Schnell gefunden“ – „Ferienprogramm“.