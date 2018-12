Nikolaus kommt in den Wald

Wie es schon lange Tradition ist, haben sich die Ortsgruppen der Schwäbischen Albvereine von Trossingen, Aldingen und Spaichingen am Sonntag an der Pfarrwaldhütte zur Waldweihnacht getroffen. Erfreulich viele Wanderer haben sich bei schönem Wetter auf den Weg durch den Wald gemacht. Besonders erfreulich war mit 45 Kindern die große Anzahl kleiner Besucher.

An der Pfarrwaldhütte angekommen, brannte schon ein kleines Feuer, an dem sich Groß und Klein wärmen konnte. Erstmals seit vielen Jahren wurde dieses nicht von Gustav Eckert und Walter Haller aus Aldingen, sondern von Ernst Hauser vorbereitet und entzündet. Eckert und Haller, beide über 90 Jahre alt, waren aus gesundheitlichen Gründen dieses Jahr verhindert. Die Kinder warteten gespannt auf den Besuch des Nikolaus, der mit dem Knecht Ruprecht kam.

In diesem Jahr dauerte es ein wenig länger, als sonst, bis die beiden ankamen, da überbrückten alle Anwesenden die Wartezeit mit dem Singen von Weihnachtsliedern. Helga Birk aus Trossingen spielte auf ihrem Akkordeon dazu. Als dann der Nikolaus, dargestellt von Werner Nopper aus Spaichingen, und Knecht Ruprecht – in dem Gewand steckte Daniel Menches aus Spaichingen – angekommen waren, wurden sie gleich von den vielen Kindern umringt. Ehrfürchtig, gespannt und neugierig zugleich blickten 90 Kinderaugen den Mann mit dem weißen Rauschebart an. Vor Knecht Ruprecht brauchten sie keine Angst zu haben, denn der hatte nichts zu strafen.

So sagten einige Kinder Gedichte auf und David Fischer aus Spaichingen hatte eigens sein Euphonium mitgebracht, um Weihnachtslieder zu spielen. Jedes Kind erhielt eine Tüte mit einem Geschenk aus dem großen Sack, den der Nikolaus mitgebracht hatte. Abschließend stärkten sich die Wanderer bei Punsch, Glühwein und dem mitgebrachten Weihnachtsgebäck.