Niko Reith zur Bürgersprechstunde in Trossingen

In diesen Tagen bot Niko Reith, Landtagsabgeordneter im Wahlkreis 55 Tuttlingen/Donaueschingen seine Bürgersprechstunde auf dem Trossinger Wochenmarkt an. Das Angebot wurde an diesem Morgen rege genutzt, viele Bürgerinnen und Bürger kamen mit dem Abgeordneten über die aktuellen Ängste in Verbindung mit stark gestiegenen Energiekosten ins Gespräch.

Aber auch das Angebot des Wochenmarkts war in vielen Gesprächen ein Thema. Niko Reith konnte aus seinen Gesprächen im Rahmen der Schwerpunktaktion „Zukunft der Innenstädte“ berichten, dass Wochenmärkte gerade für Unter- und Mittelzentren mehr sind als eine Verkaufsplattform für regionale Lebensmittel. Sie sind sozialer Treffpunkt und für viele Bürgerinnen und Bürger ein Highlight der Woche.

„Gemeinsam mit der Kommunalpolitik möchte ich mich für ihren Erhalt und ihre Attraktivität einsetzen und fordere unsere Bürgerinnen und Bürger auf, diese Angebote aktiv zu nutzen.“, appelliert Reith.

Diesem Appell schloss sich Bürgermeisterin Susanne Irion an, die selbst fleißig auf dem Trossinger Wochenmarkt einkaufte und Niko Reith am Stand der FDP für ein Gespräch besuchte.