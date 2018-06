„Nicht nur am Wochenende wird gearbeitet“

Die frühlingshaften Temperaturen geben einen Vorgeschmack auf den Sommer und auf Badewetter. Ab Mitte Mai können die Trossinger nicht nur in der Troase schwimmen, sondern auch rutschen. Ralf Kailer vom Schwimmsportförderverein ist mit der Finanzierung des Projekts betraut. Unsere Redakteurin Sabine Felker hat sich mit ihm über fehlendes Geld und großzügige Sponsoren unterhalten.

SZ: An Muttertag öffnet die Troase nach der Winterpause. Wird bis dahin die Rutsche fertig sein?

Kailer: Seit Wochen wird nicht nur am Samstag gearbeitet. So wurden in den letzten Arbeitstagen 1000 Quadratmeter Rollrasen auf zuvor aufbereiteten Untergrund verlegt. Selbst wenn zum 13. Mai nicht alles bis ins Detail fertig wird, so ist das, was der Förderverein Schwimmsport umgesetzt hat, eine außerordentliche Leistung. Die Rutsche selbst aber wird auf jeden Fall in Betrieb sein.

SZ: Landtagspräsident Guido Wolf hat eine Spende in Höhe von 2000 Euro von der LBS für Ihr Projekt an Land gezogen – aller Sorgen ledig ist der Förderverein aber trotzdem nicht. Warum?

Kailer: Wir sind Herrn Wolf überaus dankbar, zumal er mit der Initialspende vergangenes Jahr den Bau der Rutsche erst ermöglichte. Die LBS ist auch zusammen mit dem Unternehmen IVS Zeit + Sicherheit bisher der größte Geldgeber neben weiteren Sponsoren. Nicht zu unterschätzen ist jedoch die Unterstützung durch Walter Straßenbau und Eberle-Hald. Hier wurden uns Baumaterial und Baumaschinen zur Verfügung gestellt, wodurch es uns dann erst möglich war, mit über 2000 Arbeitsstunden Eigenleistung ein Großteil der Kosten einzusparen.

SZ: Ist es generell schwierig, Sponsoren zu finden? Und wie stellen Sie das an?

Kailer: Letztendlich wertet der Förderverein durch seine Aktionen nicht nur die Troase auf, sondern erhöht die Attraktivität der Stadt. Trossingen hat bereits einiges zu bieten, mit der Troase noch eine Besonderheit mehr, was den Standort für Unternehmen und deren Bedarf an qualifizierte Mitarbeiter durchaus interessanter macht.

Nun sind auch die Unternehmen gefragt, den Förderverein Schwimmsport zu unterstützen, das Defizit von 70000 Euro, das über einen Kredit finanziert wird, zu reduzieren. Als zusätzlichen Anreiz bietet der Verein Werbeflächen in der Troase an. Natürlich freuen wir uns auch über Spenden aus Handel und Gewerbe sowie von privater Seite.