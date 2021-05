Weil die Handbremse nicht angezogen war, ist ein Auto am Montag gegen 18.30 Uhr auf der Hauptstraße gegen ein anderes geparktes Auto geprallt. Ein 72-Jähriger hatte vergessen, beim Abstellen seines Citroen Berlingo die Handbremse anzuziehen. Das Auto rollte laut Polizei gegen einen geparkten Mazda 6 eines 22-Jährigen. An beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 6000 Euro.