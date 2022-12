Neujahrskonzert, Neujahrsempfang, Pop-Hits, Opernmusik

Mit mehreren Terminen startet das neue Kulturjahr 2023 in Trossingen mit Musical, Musiktheater und Neujahrskonzert im Januar. Tickets für die Veranstaltungen gibt es an allen VVK-Stellen der Region, im Trossinger Bürgerbüro unter Telefon 07425-250 sowie bei Tabak-Spehn, Telefon 07425/6524, und im Internet unter www.vibus.de und www.trossingen.de

Am Freitag, 6. Januar, findet ab 17 Uhr das traditionelle Neujahrskonzert des Sinfonischen Jugendblasorchesters Baden-Württemberg statt. Unter Leitung von Franco Hänle erklingen laut Ankündigung mitreißende Werke von traditioneller und modernerer Blasmusik, die von den geförderten Jungmusikern des Landes gespielt werden. In der Trossinger Bundesakademie für Musikalische Jugendbildung ab dem 1. Januar erarbeitet, tritt das Orchester traditionell an Dreikönig im Trossinger Konzerthaus auf.

Der Neujahrsempfang der Bürgermeisterin findet nach langer Pandemiebedingter Pause ebenfalls wieder statt. Beginn ist um 15 Uhr, das Trossinger Konzerthaus wird ab 14 Uhr geöffnet.

Mit einer rasanten Fahrt unter dem Titel „Don’t stop the music!“ durch die größten Hits der größten Pop-Stars aller Zeiten geht es laut Ankündigung des Veranstalters am Donnerstag, 12. Januar, um 20 Uhr weiter. Ob Beatles, Elvis, Bee Gees, Michael Jackson oder Lady Gaga: Es ist ein Wiederhören der größten Songs.

Die schönsten Opern-Liebes-Szenen präsentiert am Freitag, 27. Januar, um 20 Uhr die Musikhochschule Trossingen. Das Sinfonieorchester begleitet halbszenische Darstellungen aus den berühmtesten Opern wie Bizets „Carmen“, Purcells „King Arthur“, Mozarts „Cosí fan tutte“ oder Strauß‘ „Fledermaus“.