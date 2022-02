Neues von der Tennisabteilung der TG Schura

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Wahlen des Vorstandes für dieses Jahr sind abgeschossen und alle Ausschussmitglieder dürfen bleiben. Abteilungsleiter Lars Vosseler wurde für zwei weitere Jahre gewählt und freut sich schon auf die kommende Zeit. Auch Jugendwart Nick Pinna bleibt uns erhalten und kann nun nach der Übernahme des Postens von Larissa Link im September letzten Jahres zeigen, was in ihm steckt. Außerdem wurden Anke Grudno und Rainer Weißhaar als Beisitzer wiedergewählt.

Wir blicken voller Vorfreude auf den Saisonstart am 7. Mai, der wieder unter dem Motto „Deutschland spielt Tennis“ stattfinden wird und hoffen, in dieser Sommersaison wieder öfter auf den Platz zu können. Denn für dieses Jahr ist einiges geplant. Es treten wieder eine Hobby-Herren und eine Herren Mannschaft an und werden um den Sieg kämpfen. Zudem soll in diesem Jahr erstmalig ein neues Doppel-Turnier stattfinden und wird den ehemaligen „Lupfen-Cup“ zwischen Talheim, Durchhausen und Schura ablösen. Auch für die Nachwuchsspieler ist in diesem Jahr einiges geplant.

Ob Grundschulaktionstag, Kinderferienprogramm oder Jugendvereinsmeisterschaften - dieses Jahr ist für alle Kinder und Jugendlichen, die Lust auf Tennis haben, etwas dabei.