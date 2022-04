Neues Logo und Website für das Gymnasium Trossingen

Mit neuer Website und neuem Logo präsentiert sich nach Ostern das Gymnasium Trossingen unter www.gymnasium-trossingen.de. Der Internetauftritt im neuen, benutzerfreundlichen Design bietet umfangreiche Informationen zu Schulkonzept, Profilen, Ganztags- und AG-Angeboten, dem Musikgymnasium und vielem mehr, berichtet die Schule in einem Schreiben.

Der gut eineinhalbjährige Entwicklungsprozess hat sich mehr als gelohnt. Grafikdesigner Benjamin Özcan, der gemeinsam mit einem Team des Gymnasiums grafisches Konzept und Struktur der neuen Website entwickelt hat, erklärt die Vorteile einer benutzerfreundlichen Bedienung: „Durch das responsive Webdesign passt sich die Seite auf verschiedenen Endgeräten optimal an, ob auf Smartphones, Tablets oder dem PC.“ Zusammen mit Lukas Kollin als Programmierer waren ihm bei der Gestaltung eine übersichtliche Gliederung und ein aufgeräumtes Design wichtig.

Auch das Logo des Gymnasiums Trossingen wurde in diesem Zusammenhang neu gestaltet. „Da das Gymnasium Trossingen auch einen Musikschwerpunkt hat, habe ich in der Gestaltung des Logos eine stilisierte Musiknote aufgegriffen. Und natürlich die Buchstaben G und T für Gymnasium Trossingen“, erklärt Benjamin Özcan. Auch die verschiedenen Icons – beispielsweise im AG-Bereich – kommen nicht „von der Stange“, sondern wurden von ihm gestaltet, „damit alle einheitlich sind und beispielsweise dieselbe Strichstärke aufweisen.“

Optisch orientiert sich die farbfreundliche Benutzeroberfläche am Farbkonzept der Fassaden- und Raumgestaltung, das seit den Renovierungsarbeiten des Haupttraktes vor circa acht Jahren in vielen Bereichen des Schulhauses für farbige Akzente und Frische sorgt – so auch jüngst bei den neuen Schließfächern und Sofaelementen in den Sitzbereichen und Lerninseln.

Durch den Lockdown sei das Projekt zwischenzeitlich zwar ausgebremst worden, doch im vergangenen Vierteljahr wurde wieder intensiv daran gearbeitet und getextet, so dass die Website nun an den Start gehen kann.