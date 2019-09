Neues Führungsteam für Schura

Wird Wolfgang Schoch der künftige Ortsvorsteher von Schura? Nach der Sitzung des Ortschaftsrates am Montagabend stehen alle Zeichen dafür.

Aufgabe der Ortschaftsräte war es, dem Trossinger Gemeinderat einen Wahlvorschlag zu machen. „Ich habe gute Hoffnung, dass diese Empfehlung im Gemeinderat Gehör finden wird“, kommentierte das Trossinger Stadtoberhaupt Clemens Maier den Wahlvorschlag. Der Vorschlag für den stellvertretenden Ortsvorsteher lautet Willi Link. Auch seine Wahl gilt als sicher.

Zu Beginn der Sitzung begrüßte noch Ortsvorsteher Dieter Kohler die Räte und erläuterte die Vorgehensweise. Bereits vor einem Jahr habe er mitgeteilt, dass er nicht mehr für eine Wiederwahl zur Verfügung stehe, erinnerte Kohler. Er war nun 25 Jahre lang Ortsvorsteher des Teil-orts. Viele Jahre lang hauptamtlich, nach einer Änderung der Hauptsatzung in ehrenamtlicher Funktion. Die Ortschaftsräte verständigten sich darauf, dass der Ortsvorsteher und sein Stellvertreter auch künftig ehrenamtlich tätig sein sollten.

Dieter Kohler erklärte weiterhin, dass ein Ortsvorsteher entweder aus der Mitte der Ortschaftsräte vorgeschlagen werde, der Vorgeschlagene könne aber auch ein Einwohner Schuras sein. Willi Link ergriff daraufhin das Wort: „Ohne einen der anwesenden Ortschaftsräte diskriminieren zu wollen, schlage ich Wolfgang Schoch vor.“ Er habe bei der Kommunalwahl die meisten Stimmen erhalten, sei Stellvertreter des Trossinger Bürgermeisters, im Kreistag und in vielen Ausschüssen vertreten. Somit sei er immer auf dem Laufenden, was die Kommunalpolitik anbelangt und daher am besten geeignet, so Link weiter. Dieser Argumentation folgten die Ortschaftsräte und Wolfgang Schoch wurde mit sechs Ja-Stimmen und zwei Enthaltungen für den Posten des ehrenamtlichen Ortsvorstehers von Schura vorgeschlagen.

„Für das Vertrauen bedanke ich mich. Ich sehe mich nicht nur in der Pflicht, wenn ich gewählt werde, sondern ich nehme diese Wahl auch gerne an“, bedankte sich Schoch. Er sei bereit, die Interessen Schuras zu vertreten und er freue sich auf die Zusammenarbeit mit dem Ortschaftsrat, den er schon in den letzten 25 Jahren als sehr offen kennengelernt habe, so der pensionierte Polizist weiter.

Als es anschließend um den Wahlvorschlag für den Stellvertreter des Ortschaftsrates ging, schlug Schoch Willi Link vor, der mit der Stimmenanzahl bei der Kommunalwahl auf Platz zwei gekommen war. „Er war bereits Stellvertreter, ist Gemeinderat in Trossingen und somit in alle Prozesse eingebunden“, setzte Schoch sich für ihn ein und überzeugte damit die anderen Ortschaftsräte. Link nahm die Nominierung an, betonte aber, dass er „das Amt gerne an einen Jüngeren abgegeben,“ hätte. „Doch der, den ich angesprochen habe, fühlt sich noch nicht so weit.“

Die Wahl des Ortsvorstehers und seines Stellvertreters findet am 14. Oktober im Trossinger Gemeinderat statt. Die Amtseinsetzung und damit auch die Verabschiedung von Dieter Kohler ist auf den 24. Oktober terminiert.