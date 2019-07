Neuer Glanz für die Boccia-Bahn

Es kann wieder Boccia gespielt werden: Grundschüler und andere Trossinger haben die Bahn hinter dem Dr.-Karl-Hohner-heim wieder hergerichtet.

In der Rosenschule kam die Idee auf, da die Bahn ganz in der Nähe liegt, berichtet Konrektorin Kathrin Gass: „Wir möchten die Bahn gerne auch im Sportunterricht nutzen.“ Also zog eine Gruppe Kinder im Sportunterricht los, um die Boccia-Bahn wieder auf Vordermann zu bringen. Inzwischen haben sie auf der Bahn auch schon ein kleines Turnier veranstaltet. „Einige Kinder waren erst ganz erstaunt, dass man einfach so die Bahn nutzen darf, auch privat“, erzählt Gass.

Nicht nur die Grundschüler der Friedensschule und Rosenschule packten bei der Unkrautentfernung mit an, sondern auch Anika Neipp, Regine Mayer und Frank Golischewski, auf Initiative Golischewskis hin. „Es war einfach ein reiner Zufall, dass ich auf die Idee gekommen bin“, sagt Frank Golischewski.

Mit dem Ziel, dass wieder mehr Menschen und besonders auch die Kinder an Boccia interessiert sind, arbeiteten Golischewski, Neipp und Mayer daran, die Bahn wieder in ihren ursprünglichem Zustand zu versetzen. „Das Gute an Boccia ist, dass jeder es sofort lernen und spielen kann.“, sagte Golischewski. Boccia ist italienisches Rasenspiel, bei dem eine Kugel mit anderen Kugeln getroffen werden muss.

Die Boccia-Bahn war jüngst auch Thema im Gemeinderat. Stadtrat Jürgen Vosseler (CDU) hatte angemerkt, sie werde „nie benutzt“ und die dortige Bank würde Störenfriede einladen. Nun sollen aber weitere Sitzgelegenheiten entstehen. Der Aspekt Umweltfreundlichkeit wird dabei auch hier nicht vergessen werden - dafür sorgt Revierförster Klaus Butschle, denn bald werden rund um die Boccia-Bahn im Hohner-Areal Baumstämme zum Sitzen bereitgestellt.

Die Bahn wurde von Willy Walter vor zehn Jahren gestiftet. „Die Boccia-Bahn wurde für das Allgemeinwohl gestiftet. Das ist unsere Initiative, die Bahn in einem ordentlichem Zustand zu halten“, sagt Stadträtin Anika Neipp (FDP) und hofft auf Unterstützung. „Wer Interesse an der Pflege der Boccia-Bahn hat, kann sich uns gerne anschließen.“

Das erste Boccia-Turnier nach knapp sechs Jahren haben Golischewski, Meyer und Neipp auch schon organisiert: Am Sonntagnachmittag wollten sie die Boccia-Bahn am Hohner-Areal wieder zum Leben erweckt.