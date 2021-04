Neue T-Shirts für Trossinger Jugendspieler

Damit die HSG-Jugendspieler die Zeit mit ihren Mannschaftskameraden und auch die HSG nicht vergessen, haben Vorstand und Trainer sich eine Überraschung überlegt: Als Ostergeschenk gab es ein neu gestaltetes HSG-Baar-T-Shirt, das von den Trainern an ihre jeweiligen Jugendspieler ausgefahren wurde.

„Seit fast einem halben Jahr kann die HSG ihren Jugendspielern aufgrund des Lockdowns und den Vorgaben kein Training und keine Spiele mehr ermöglichen“, so eine Pressemitteilung. „Kurz sah es so aus, als könnten zumindest die unter 14-Jährigen wieder gemeinsam draußen trainieren, doch diese Lockerung wurde schnell wieder zurückgenommen.“ Alle im Verein „hoffen, dass diese handballlose Zeit bald vorbei geht und die Trainer freuen sich darauf, die Spieler endlich wieder im Training in Sporthalle oder auf dem Sportplatz begrüßen zu dürfen.“ Den Trainern fehle die gemeinsame Zeit genauso sehr wie den Spielern selber.

Zwar fänden in einigen Bereichen Online-Trainings oder auch digitale Wettkämpfe über den Verband und den Bezirk statt, „jedoch kann diese Art von Training das gemeinsame Sporttreiben natürlich in keinster Weise ersetzen“.