Neue Sommerkurse an der Volkshochschule

Eine Reihe von Gesundheits- und Bewegungskursen der Volkshochschule Trossingen startet am Mittwoch, 6. Juli, mit der Kursleiterin Ellen Jäckle, die vor, während und den gesamten Sommerferien stattfinden werden. Den Auftakt am Mittwoch, 6. Juli, macht der „Sommerkurs: Bauch-Beine-Po“ von 17.15 Uhr bis 18.15 Uhr, dem gleich im Anschluss ab 18.30 Uhr der „Sommerkurs: Zumba Fitness“ folgt. Die dritte Veranstaltung aus der Sommerkurs-Reihe wird „Fit und gesund“ sein. Beginn ist am Montag, 11. Juli, um 10.15 Uhr.

Alle drei Veranstaltungen sind mit zehn Terminen von Juli bis September geplant. Weitere Informationen und Anmeldung im vhs-Büro in der Friedensschule telefonisch unter 07425 / 910 66 oder per E-Mail an trossingen@vhs-tuttlingen.de.