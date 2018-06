Die noch nicht bezahlten Sportschuhe gleich anbehalten und damit das Weite gesucht hat ein Ladendieb, der am Mittwochmorgen das Schuhgeschäft Deichmann in Trossingen besuchte.

Der Mann probierte die neuen Sportschuhe der Marke Nike im Geschäft an und entfernte das Sicherungsetikett, so die Polizei. Seine alten Schuhe ließ er im Schuhkarton zurück. Doch sein Handeln blieb nicht unbeobachtet, und die Verkäuferin sprach ihn beim Verlassen des Ladens an. Daraufhin ergriff der Dieb die Flucht und rannte in Richtung Edeka davon.

Er wird als Mitte Zwanzig beschrieben und trug ein weißes T-Shirt und eine helle Jeanshose. Außerdem führte er eine Plastiktüte mit der Aufschrift „REWE“ bei sich. Der Polizeiposten Trossingen ermittelt gegen den Unbekannten. Wer Hinweise zur Sache geben kann, wird gebeten sich unter der Telefonnummer 07425/ 33 8 60 zu melden. (pz)