Neue Schulleiterin ernennt neue Lehrer

Eine der ersten Amtshandlungen der neuen Schulleiterin am Gymnasium Trossingen, Irene Mack (58), war es am Freitag, die neuen Lehrkräfte Arthur-Josef Fellner und Johannes Hirner an der Schule zu begrüßen. Seit Beginn dieser Woche ist die Pädagogin in Trossingen im Dienst, am Montag wird Schulreferent Bernd Keller die offizielle Einsetzung vornehmen. Irene Mack stammt aus Trier und hat in Freiburg Germanistik und Geographie studiert. Nach den Staatsexamen war sie 33 Jahre lang als Lehrerin am Gymnasium am Hoptbühl in VS-Villingen tätig, wo sie zuletzt 15 Jahre lang Abteilungsleiterin war. Ihr Vorgänger als Schulleiter, Wolfgang Menz, ist zum Ende des vergangenen Schuljahres aus gesundheitlichen Gründen in den Ruhestand verabschiedet worden.