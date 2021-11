Neue Romane von Elisabeth Büchle: „Es war ein Drahtseilakt“

Während manche Autoren lange auf ihre Bücher warten lassen, können sich Fans der Trossinger Autorin Elisabeth Büchle regelmäßig über Lesenachschub freuen. Aktuell hat Büchle wieder zwei neue Werke veröffentlicht: „Frühlingsfunkeln am Liliensee“ und „Töchter der Freiheit“. Beides sind Teile von Sagas. Was sie an Mehrteilen reizvoll findet, hat die Schriftstellerin unserer Redakteurin Larissa Schütz verraten.

Frau Büchle, worum geht es in den Büchern beziehungsweise den Sagas jeweils?

Bei der Liliensee-Reihe geht es um eine Försterfamilie im Schwarzwald der 1960er Jahre. Der Liliensee liegt nahe des fiktiven Orts Vierbrücken, in dem auch der Roman Liv – Neuanfang mit Hindernissen spielt. Entsprechend trifft man beim Lesen den ein oder anderen alten Bekannten wieder.

Für die Reihe sind vier Wohlfühlromane geplant, zwei sind bereits erschienen. Sie können völlig unabhängig voneinander gelesen werden, da in jedem Band ein anderes Familienmitglied im Vordergrund steht. Es sind kleine romantische Geschichten mit Humor und doch auch Tiefgang. Einfach zum Genießen.

Dagegen spielt die Reihe Töchter der Freiheit in den USA, zu Zeiten des amerikanischen Bürgerkriegs. Der erste Band Das Leuchten der Sehnsucht ist jetzt als Ebook bei „be“ (Bastei Lübbe) erschienen, das Print folgt dann Ende nächstes Jahr bei Weltbild. Hauptfiguren sind vier Frauen, die in den turbulenten Zeiten der Vorkriegszeit und während der Kriegsjahre ihren „Mann“ stehen müssen. Da ist Annie, die als Lehrerin nach South Carolina kommt und dort – als Nordstaatlerin – ziemlichen Wirbel auslöst. Ihr zur Seite steht Crystal, eine junge Sklavin mit ganz eigenen Träumen und Sehnsüchten. Susanna Belle, eine typische Südstaatenschönheit, wird bald Annies Freundin. Sie ist in einen Nordstaatler verliebt, obwohl ihre Eltern eine Ehe mit einem Mann aus Georgia arrangiert haben. Und dann gibt es da noch Annies Schwester Sophia. Sie und ihr Mann leben auf einer kleinen Farm in Kansas und werden dort noch vor Kriegsausbruch in bürgerkriegsähnliche Zustände hineingezogen.

Wenn es um den amerikanischen Bürgerkrieg geht, kommt man um ein sensibles Thema nicht herum: Sklaverei: Wie sind Sie das angegangen?

Mit Annie habe ich einen sehr „offenen“ Charakter in den Tiefen Süden geschickt. Sie will aus erster Hand erleben, wie es auf einer Plantage zugeht, um sich ein eigenes Bild zu machen. Sie landet zwar auf der recht human geführten Birch Island Plantation, hat aber dennoch Schwierigkeiten, mit dem System der Sklaverei zurechtzukommen. Hinzu kommt, dass sie auf benachbarten Plantagen schlimme Dinge miterleben muss.

Mit Crystal und deren Familie habe ich Handlungsstränge aus Sicht der Sklaven in den Roman verwoben.

Ich wollte die Institution Sklaverei nicht vorrangig in den Fokus der Geschichte stellen, und so war es ein Drahtseilakt, das Thema einerseits nicht zu verwässern, andererseits dem Roman aber nicht zu viel Schwere zu verleihen. Ich hoffe, das ist mir gelungen.

Macht es Ihnen mehr Spaß, Sagas zu schreiben als Einzelromane? Warum (nicht)?

Als Autorin liebe ich es, wenn meine Charaktere im Laufe der Handlung eine Wandlung durchlaufen. Sie sollen sich entwickeln. Zum Positiven oder zum Negativen. Eine mehrbändige Reihe bietet dafür natürlich wesentlich mehr Raum als ein Einzelroman. Allerdings gibt es auch Geschichten, die schneller zu Ende erzählt sind. Sie künstlich in die Länge zu ziehen, macht keinen Sinn. Deshalb würde ich nicht sagen, dass ich Mehrteiler bevorzuge. Es kommt darauf an, wie viel Potential eine Geschichte und ihre Figuren haben.

Zu Beginn der Pandemie hatten Sie erzählt, dass es auch Autoren schwerer haben. Wie ist die Situation inzwischen?

Leider gibt es in meinem Terminkalender noch immer keine Lesungen. Die Veranstalter sind dahingehend sehr zurückhaltend. Was ich bei den aktuell steigenden Infektionszahlen und der Unsicherheit, ob doch wieder Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung eingeleitet werden müssen, durchaus nachvollziehen kann.

Über die allgemeinen Buchverkäufe kann ich leider nicht viel sagen. Dahingehend fehlen mir momentan die Zahlen. Ich habe ja zum Glück viele Stammleser, die meinen Neuerscheinungen immer frühzeitig entgegenfiebern und diese dann auch kaufen. (Danke!!!) Allerdings hat sich ein neues Problem ergeben: Durch den angewachsenen Versandhandel ist sehr viel Papier in die Verpackungsindustrie geflossen. Es gibt Verlage, die Neuerscheinungen verschieben müssen, weil den Druckereien das Papier ausgeht. Ich hoffe einfach, dass sich das schnell wieder normalisiert, bevor Autoren und Verlage erneut ins Schleudern geraten. Positiv ist, dass es eine kleine Corona-Förderung für ausgefallene Lesungen gab. Das hat uns als Familie, die wir ja von Buchverkäufen und Lesungshonoraren leben, ein bisschen geholfen.