Neue Losbude fürs Siedlerfest

Mit dem Frühjahr starten auch die Gartenfreunde Trossingen wieder kräftig durch. Bei der Hauptversammlung zeigte der Verein seinen Zusammenhalt, Vorsitzender Matthias Henn wurde erneut wiedergewählt. Zahlreiche Vereinsmitglieder wurden geehrt.

Wenn am 16. Juni die Kräuterpädagogin Michaela Walz mit den Gartenfreunden einen Kräuterspaziergang veranstaltet und Fachberater Harald Schäfer vom Landesverband bei einem Vortrag Tipps und Tricks für einen gelungenen Garten gibt, dann macht sich Vorsitzender Matthias Henn keine Sorgen über mangelnde Resonanz: „Wir haben einen sehr lebendigen Verein und freuen uns, dass diese Angebote auf so viel Zuspruch stoßen.“ Gut 50 Besucher waren zur Mitgliederversammlung gekommen und wohl die allermeisten, so war sich Henn sicher, werde er auch beim Siedlerfest am Wochenende 29. Juni bis 1. Juli begrüßen dürfen. Der Andrang bei diesem Traditionsfest sei immer enorm, so Henn weiter. „Das sind immer mehrere hundert Besucher, die im idyllischen Siedlergarten gemeinsam essen, sich unterhalten und das Musikprogramm genießen.“ Ganz oben auf der Beliebtheitsskala stünde natürlich die Tombola, die auch in diesem Jahr wieder einige hundert Pflanzen und Sachpreise bieten werde. Dafür bauen die Vereinsmitglieder derzeit extra eine neue Losbude, der Küchen- und Gerätebereich wird ebenfalls renoviert.

Die Gartenfreunde kämpfen, wie andere Vereine auch, gegen den Mitgliederschwund. Verschiedene Aktionen, wie die Verlosung eines Hochbeets, sollen der Mitgliederwerbung dienen. „Im vergangenen Jahr hatten wir elf Austritte und vier Neuzugänge“, so Henn.

Im Bezirk aktiv

Rolf Dettling, zweiter Vorsitzender und gleichzeitig Vorsitzender des Bezirksverbands Tuttlingen, gab einen Einblick in die Arbeit des Verbands. Kassiererin Angelika Schlenker vermeldete ein leichtes Minus, das die positive Finanzlage aber nicht beeinflusse.

Die Silberne Ehrennadel für zehnjährige Mitgliedschaft erhielten Stefan Arno, Manfred Framke, Edith Gelück, Jan Karcher, Ursula Kohler, Hans-Hermann Koslowski, Dennis Messmer, Peter Pfründer und Renate Zumkeller. Für 25 Jahre Mitgliedschaft wurden Michael Koslowski und Rudolf Sauter ausgezeichnet. Ganze 50 Jahre dabei sind Herbert Birk, Christoph Feger, Renate Schittenhelm und Fritz Tockhorn.