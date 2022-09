Neue Lehrerinnen und Lehrer am Gymnasium

Zum neuen Schuljahr hat das Gymnasium Trossingen neue Lehrerinnen und Lehrer begrüßt. Das teilt die Schule mit.

Mit den Fächern Deutsch und Englisch kommt Angela Kreuzberger an das Gymnasium Trossingen. Die Fachbereiche Sport und Deutsch verstärkt Erich Unrau. Seit diesem Schuljahr kann Latein ab Klasse 6 als zweite Fremdsprache gelernt werden. Dafür konnte das Trossinger Gymnasium David Weineck als Lehrer mit den Fächern Latein und Englisch gewinnen.

Marianna Onorati (Deutsch, Italienisch) und Sandra Knaupp (Englisch, Italienisch), kennen das Gymnasium Trossingen bereits seit ihrem Referendariat und Unterrichtstätigkeiten der letzten Jahre. Sie sind nun fester Bestandteil des Kollegiums, heißt es weiter. Jasmin Merz ist an der Schule ebenfalls ein bekanntes Gesicht. Sie hat im vergangenen Schuljahr am Gymnasium Trossingen ihre zweite Dienstprüfung in den Fächern Englisch und Geschichte abgeschlossen und freut sich, an ihrer Wunsch-Schule bleiben zu können.

Auch der „Ganztag“ erhält Verstärkung durch Alexandra Kommer, berichtet die Schule. Die Studienreferendarinnen Eva Lorse (Mathe, Bio), Rumeysa Öz (Deutsch, Französisch), Selina Steinich (Sport, Deutsch) und Charalampos Kiriakidis (Englisch, Italienisch), die im Januar ihr Referendariat am Gymnasium Trossingen begonnen haben, erteilen innerhalb ihrer Ausbildung jetzt selbständigen Unterricht, heißt es in der Pressemitteilung abschließend.