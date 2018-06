Neue Löhrschüler gestalten Wandgemälde

In den letzten Monaten haben viele zugewanderte Familien in Trossingen eine neue Heimat gefunden. Die Kinder aus diesen Familien besuchen größtenteils die Löhrschule.

Um die für das Lernen wichtigste Voraussetzung zu schaffen, nämlich das Beherrschen der deutschen Sprache, erhalten viele von ihnen zunächst gezielte Sprachförderung in einer Vorbereitungsklasse. Zwei Vorbereitungsklassen mit zurzeit insgesamt 39 Schülerinnen und Schülern gibt es momentan an der Löhrschule.

Auch Schulsozialarbeiter Dietmar Kleinert möchte mit seinen Angeboten die Integration der hinzugekommenen Kinder fördern. Manche von ihnen halten sich in der Mittagszeit regelmäßig im Schülertreff auf und nutzen die vielen Spiel- und Kontaktmöglichkeiten dort.

Zusätzlich hat Dietmar Kleinert gemeinsam mit Sonja Minervini, der Klassenlehrerin der Vorbereitungsklasse 1, nun ein Projekt zum Abschluss gebracht, dass die Beheimatung der Kinder an der Löhrschule und ihren sozialen Austausch verstärken soll.

Die Grundidee war, eine Wand zu bemalen, die das Thema Himmel haben sollte. Das passte gut zu den beiden anderen Wänden, die der Schulsozialarbeiter in der Vergangenheit mit anderen Schülergruppen gestaltet hatte: Eine Unterwasserszenerie und eine Zoolandschaft. So ergibt sich im übertragenen Sinn die Trilogie Wasser, Erde und Luft. Außerdem sollte das Thema Himmel etwas Leichtes, Befreiendes für die Kinder haben, die teilweise aus Syrien oder Bosnien stammen und auch schwierige Lebensgeschichten hinter sich haben.

Fast die gesamte Klasse macht beim Projekt mit

An fünf Nachmittagen trafen sich bis zu fünf Kinder mit den beiden Betreuern und gestalteten nach und nach das neue Bild. Dabei nutzte Sonja Minervini die Gelegenheit, die damit verbundenen Motive sowohl im Sprach- als auch im Kunstunterricht mit einzubeziehen.

Die Kinder meldeten sich für die unterschiedlichen Bildteile wie Hintergrund, Fluggeräte oder Rahmen entsprechend ihren Neigungen und Fähigkeiten freiwillig und durften eigene Ideen mit einbringen. Es war schön, zu beobachten wie sich ein gewisser Stolz in den Gesichtern der Malerinnen und Maler zeigte, wenn andere Schüler während der Pause ihnen Anerkennung und Lob aussprachen.

Fast die gesamte Klasse hat an der freiwilligen Aktion an unterrichtsfreien Nachmittagen mitgewirkt. Sonja Minervini beteiligte sich gern an diesem außerunterrichtlichen Projekt, bot es ihr doch die Gelegenheit, sich mit ihren Schülern einmal in einem anderen Rahmen zu beschäftigen.