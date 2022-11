Neue Jazz- und Pop-Professoren laden zum Antrittskonzert

Bereits seit dem Sommersemester 2021 wirken der E-Gitarrist Tobias Hoffmann und der Saxophonist Matthias Anton als Professoren der Jazz/Pop-Abteilung der Hochschule für Musik Trossingen. Seitdem verbindet beide eine intensive Zusammenarbeit in der Lehre und künstlerischen Arbeit. Beide haben sich dabei kennen und schätzen gelernt und sind nach der Corona-Zeit nun endlich am Donnerstag, 17. November, um 19.30 Uhr in der Trossinger Kulturfabrik Kesselhaus mit ihrem offiziellen gemeinsamen Antrittskonzert zu erleben.

Hierbei präsentieren sie ihren eigenen Bandprojekte mit speziell für diesen Abend zusammen gestellten Programmen. Am Schluss gibt es eine gemeinsame musikalische Aktion. Der Eintritt ist frei, die Kesselhaus-Bar ist ab 19 Uhr geöffnet, heißt es in einer Ankündigung der Hochschule für Musik Trossingen.

Die erste Konzerthälfte bestreitet der E-Gitarrist Prof. Tobias Hofmann gemeinsam mit seiner Band. Mit dabei sind Roman Babik (Hammond Organ), Frank Schönhofer (Bass) und Jan Philipp (Drums). In der zweiten Konzerthälfte ist dann der Saxophonprofessor Matthias Anton mit seinem Quartett zu hören: Seine Mitstreiter sind Philipp Moehrke (Piano, Keyboards), German Klaiber (Bass) und Matthias Füchsle (Drums). Hoffmann vermischt in seiner Musik auf einzigartige Weise Jazz, Blues, Surfmusic und elektronischen Sounds. Seit dem Sommersemester 2021 ist er Professor für Jazz/Pop Gitarre und Ensemble an der HfM Trossingen.

Matthias Anton gilt als einer der vielseitigsten Saxofonisten Deutschlands. Sein Genre übergreifendes Spiel und Denken sind die Grundlagen für seine außergewöhnliche musikalische Arbeit. Er wirkte an Radio- und CD-Produktionen für große Radiostationen und überzeugt mit seinem Spiel auf zahlreichen Tonträgern Veröffentlichungen unter eigenem Namen und als Sideman. Er kollaborierte mit zahlreichen nationalen und internationalen Größen des Jazz und Pop und als klassischer Saxofonist in diversen Crossover-Projekten. Darüber hinaus spielte er in zahlreichen Big Bands wie unter vielen anderen dem Bundes-Jazz-Orchester oder der Glenn Miller Big Band. Seit 2020 ist er künstlerischer Leiter und Bandleader der Bosch Big Band. Seit dem Sommersemester 2021 ist er Professor für Saxofon und Bigband-Leitung an der HfM Trossingen.