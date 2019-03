„Neue Generation“ will in den Gemeinderat

Bei der kommenden Kommunalwahl geht eine neue Liste in Trossingen an den Start. Unter dem Namen „Trossingen - Neue Generation (TNG)“ will die Liste, auf der bislang zwölf Personen stehen, besonders jüngere Wähler repräsentieren.

Dennis Borsdorff ist der Sprecher der neu gegründeten Liste. Im Gespräch mit der Trossinger Zeitung skizziert er die Ziele der Vereinigung. „Wir wollen die Jugend adäquat repräsentieren, mehr Frauen in den Gemeinderat bringen und die Lebensqualität in der Stadt verbessern.“ Denn ihn und seine Mitstreiter treibe die „Liebe zu Trossingen“ an.

„Ein bis zwei Plätze im Gemeinderat“, strebe die Liste an, so Borsdorff. „Das ist sicher eine Herausforderung, aber wir machen einen aktiven Wahlkampf und sind optimistisch“, sagt er.

Auf die Frage, welche konkreten Ziele die TNG verfolgt, nennt Borsdorff einige Beispiele: „Die Fritz-Kiehn-Halle und die Sportplätze müssten mal wieder renoviert werden, es müsste mehr Angebote für Jugendliche geben.“

Auch die aktuelle Diskussion über die Elternbeiträge in Kindergärten sei Thema der TNG. „Wir haben darüber diskutiert, haben aber noch keinen Konsens gefunden. Denn die Frage ist, wie die Qualität gehalten werden kann, wenn die Preise sinken“, so der Sprecher. Um diese Frage klären zu können, wolle sich die Liste intensiv mit den Haushaltsplanungen der Stadt befassen.

Noch seien ein paar Plätze auf der Liste frei. Besonders über weibliche Kandidaten würde sich die TNG freuen, so Borsdorff. Von den zwölf Kandidaten seien elf männlich.

Die Liste werde sich, so Borsdorff in der kommenden Woche öffentlich vorstellen.