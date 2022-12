Neue Filme in der Stadtbücherei

Die Stadtbücherei Trossingen hat einige Neuerwerbungen im Medienkatalog. Insbesondere gibt es neue Filme:

„Monsieur Claude und sein großes Fest“: Seit den multikulturellen Hochzeiten seiner vier Töchter sind er und seine Frau Marie zwar gestählte Profis im Anzapfen tiefster Toleranzreserven, doch die sind allmählich aufgebraucht. Denn die ungeliebten Schwiegersöhne sind jetzt auch noch ihre Nachbarn! Zum 40. Hochzeitstag planen die Töchter indes still und heimlich sein persönliches Armageddon: eine XXL-Familienfeier.

„Der perfekte Chef“: Julio Blanco scheint der perfekte Chef zu sein: Kompetent, charismatisch und sehr fürsorglich. Als Inhaber eines Familienunternehmens für Industriewaagen ist er beseelt vom Glauben an Gleichgewicht und Gerechtigkeit. Das hat ihm Reichtum beschert, Respekt eingebracht und viele Preise. Nur einer fehlt noch, der Preis für exzellente Unternehmensführung der Regierung. Dieses Jahr soll es endlich klappen! Doch die glanzvolle Fassade beginnt zu bröckeln, als sich der Firmenchef mit einem entlassenen Mitarbeiter, einem deprimierten Produktionsleiter und einer verliebten Praktikantin herumschlagen muss.

„Alles in bester Ordnung“: Marlen ist früher durch die Welt gereist, draußen strahlt sie, aber ihre Wohnung hat sie mit Gegenständen vollgestellt. Sie ist eine leidenschaftliche Sammlerin. Alles ist zu wertvoll, zu bedeutend, um es wegzuschmeißen. Fynn dagegen will mit nur 100 Dingen durch die Welt gehen. Marlen und Fynn – stärker könnten die Gegensätze nicht sein. Doch Gegensätze ziehen sich ja bekanntlich an...

„Der Pfad“: Im Jahr 1940 muss der kritische Journalist Ludwig Kirsch mit seinem zwölfjährigen Sohn Rolf aus dem von den Nazis kontrollierten Europa fliehen: Ein Pfad von Südfrankreich nach Spanien über die Pyrenäen kann die beiden in die Freiheit führen – und schließlich nach New York, wo bereits Rolfs Mutter wartet. Das elternlose zwölfjährige Mädchen Núria soll Rolf und Ludwig über die gefährliche Trasse führen.

„Take Down – Ihre Familie war das falsche Ziel“: Der langersehnte Familienurlaub verläuft für Kate, ihren Mann Ash und Tochter Sara mitnichten nach Plan, als ihr Ferienhaus von kriminellen Ex-Soldaten angegriffen wird. Was die Kriminellen nicht wissen: Kate ist Bogenschützin auf Olympia-Niveau und verlässt nie ohne ihre Waffe das Haus.

Und für die Kleineren und Kleinsten gibt es über 90 Tonie-Figuren. Die Stadtbücherei bietet einen Liefer- und Abholservice an. Interessierte können per Mail an stadtbuecherei@trossingen.de oder auch telefonisch 07425/3313380 bestellen.