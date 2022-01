Neue Corona-Teststelle in Schura öffnet am Freitag, 28. Januar

Die Teststationen in Trossingen haben Zuwachs bekommen: Ab Freitag, 28. Januar, ist eine Außenstelle in Schura eingerichtet - im evangelischen Gemeindehaus. Auch haben sich die Öffnungszeiten bei der Drive-In-Station leicht geändert. Hinzu kommt nun auch ein erstes PCR-Testangebot im Schwabenpark: Das Testzentrum von In-trauma Medizintechnik bietet ab 1. Februar PCR-Tests für Selbstzahler an.

In Trossingen stehen mehrere Angebote für kostenlose Bürgertests zur Verfügung. Eine Übersicht über alle Testangebote im Landkreis finden Interessierte auf www.landkreis-tuttlingen.de. Zutritt ist laut Pressemitteilung der Stadt nur mit einer FFP2-Maske möglich. Im Überblick die Angebote in Trossingen:

Testzentrum im Foyer der Fritz-Kiehn-Halle, Achauerstraße 45, Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag 8.30 bis 18.30 Uhr, Freitag und Samstag 8.30 bis 19.30 Uhr, Sonntag 9.30 bis 18.30 Uhr.

Testzentrum am Rudolf-Maschke-Platz 3, Termine können online unter https://schoell-apotheken.de/ vereinbart werden. Getestet wird von Montag bis Samstag.

Testzentrum im Konzerthaus Trossingen, Hangenstraße 50, Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 6 bis 13 Uhr und 14 bis 21 Uhr, Samstag und Sonntag 10.30 bis 18 Uhr. „Sollten Sie bereits Symptome haben oder hatten längeren Kontakt zu einer Person, die inzwischen Corona-positiv ist, rufen Sie bitte vorher im Testzentrum an und vereinbaren in diesem Fall einen Termin“, heißt es in der Mitteilung, Telefon 0174 / 4215051.

Testzentrum evangelisches Gemeindehaus Schura, Lange Straße 22, Öffnungszeiten: Montag bis Samstag 8.30 bis 12 Uhr, Sonntag 10 bis 12 Uhr und 18 bis 20 Uhr.

Testzentrum im Schwabenpark - In-trauma Medizintechnik, In Grubäcker 13/1, Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 8 bis 20 Uhr, Samstag und Sonntag 10 bis 16 Uhr. Ab 1. Februar gibt es hier PCR-Tests für Selbstzahler.

Drive-In Teststelle – detek (beim ehemaligen Selva-Gebäude), Christian-Messner-Straße 29, Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 6 bis 10 Uhr und 16 bis 20 Uhr, Samstag und Sonntag 9 bis 13 Uhr und 16 bis 20 Uhr, Link für Terminbuchungen: https://testzentrum-detek.testapp24.de/. Es handelt sich um Drive-in-Testung mit Spucktests. Die Übermittlung des Ergebnisses erfolgt per E-Mail, „das heißt keine Wartezeit nach der Testung“. Besonderheit: „Nach der ersten Anmeldung erhält man einen persönlichen QR-Code, mit dem man sich für die darauf folgenden Testungen unkompliziert und schnell registrieren kann.“