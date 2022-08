Neue Bücher in der Stadtbücherei

Die Stadtbücherei hat neue Bücher erworben. Dazu gehören laut Mitteilung: Monchi: Niemals satt - In den turbulenten Jahren, in denen sich Feine Sahne Fischfilet an die Spitze der deutschen Musikszene katapultieren, heißt es für Frontmann Monchi immer nur Vollgas. Bis die Band eine Pause einlegt und er zum ersten Mal Ruhe hat, um sich mit sich selbst zu auseinanderzusetzen. Die Waage verrät ihm, dass die Zeit reif ist: Er wiegt 182 Kilo. Doch wie konnte es so weit kommen? Mit schonungsloser Ehrlichkeit uns Selbstkritik schreibe Monchi in diesem Buch darüber, wie er es geschafft hat, 65 Kilo abzunehmen.

Agnes Imhof: Die geniale Rebellin – Ada Lovelace. England, 1833: Die siebzehnjährige Ada soll nach einer skandalösen Affäre endlich gesellschaftsfähig werden. In London gibt es in diesen Tagen nur ein Gesprächsthema: die neue Rechenmaschine des ebenso genialen wie exzentrischen Erfinders Charles Babbage! Ada ist zutiefst beeindruckt von dem schrankgroßen Wunderwerk. Leidenschaftlich versucht sie, bei Babbage Unterricht zu bekommen, aber junge Mädchen sind zwar als bewunderndes Publikum willkommen – nicht jedoch als Schülerinnen.

Eberhard Michaely: Frau Helbing und die schwarze Witwe. Herr Aydin hat Magen-Darm, und für Frau Helbing steht außer Frage, dass sie ihn in seiner Änderungsschneiderei vertreten wird. Viele der Kundinnen sind inzwischen verwitwet, und der neue Hausbesitzer Robert Weidenfels spricht plötzlich von Mieterhöhung. Ein richtiger Immobilienhai, dieser Weidenfels! Doch noch in derselben Nacht kommt der Hausbesitzer ums Leben – ein Verkehrsunfall, heißt es. Aber stimmt das?

Diane Cook: Die neue Wildnis. Amerika in der nahen Zukunft. Um das Leben ihrer kleinen Tochter zu schützen, schließt sich Bea einer Gruppe von zwanzig Pionieren an, die ein nie das gewesenes Experiment wagen: Sie wollen den von der Klimakatastrophe gezeichneten Städten entkommen und in einem staatlich geschützten Nationalpark im Einklang mit der Natur leben. Aber schon bald stoßen die Pioniere in der neuen Wildnis an ihre Grenzen.

Fang Fang: Wütendes Feuer. Yingzhi scheint die Welt offenzustehen: Aufgewachsen im ländlichen China, hat sie es geschafft, als Sängerin in einer kleinen Band bekannt zu werden. Ihr Traum von einem freien und selbstbestimmten Leben ist zum Greifen nah, als eine Affäre alles zum Einsturz bringt. Yingzhi wird schwanger und ist gezwungen, den Vater des Kindes zu heiraten und in sein Elternhaus einzuziehen – so will es die Tradition. Als die Schulden ihres spielsüchtigen Mannes immer größer werden und Yingzhi Geld verdienen soll, öffnet sich das kleine Fenster zur Freiheit wieder.