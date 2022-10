Neue Angebote an der Tanzschule Trossingen

Die Tanzschule Trossingen bietet ab sofort neue oder mehr Tanzkurse für Kinder an, teilt die Schule mit. Die Anmeldung ist möglich.

Zum einen erweitert die Schule ihr Angebot im Fach „Kreativer Kidnertanz“. Kinder zwischen drei und sechs Jahren, die diesen Kurs besuchen oder besuchen möchten, haben jetzt die Möglichkeit, den Unterricht zwei Mal in der Woche zum gleichen Preis zu besuchen. Die Kinder von drei bis vier Jahren dürfen die Kurse am Montag von 15.30 bis 16.15 Uhr und am Donnerstag von 16 bis 16.45 Uhr besuchen. Die Kinder im Alter von fünf bis sechs Jahren können am Montag von 16.30 bis 17.15 Uhr und am Donnerstag von 15 bis 16.45 Uhr dabei sein. Die Montagskurse werden von Kristina Kirchner und die Donnerstagskurse von Maren Fedder geleitet. Die Kurse unterscheiden sich zwar inhaltlich, aber sind beide Teile des Kreativen Kindertanzes. Die kleinen Tanzschülerinnen und Tanzschüler können entweder einen Unterrichtstermin oder auch beide in jeder Woche besuchen. Die Anmeldung ist nur für einen Kurs notwendig.

Für Kinder von sechs bis zehn Jahren gibt es den Kurs „Tanzgeschichten und Kinderdisco“ von Iryna Nungesser. Darin geht es darum, den Kindern in Form von kleinen Geschichten neue Bewegungen und leichte Schritte beizubringen. Dieser Kurs findet mittwochs um 16.15 Uhr statt.

Der Kurs „Smart-Ballett/Modern Dance“ wird für Kinder ab 10 Jahren angeboten. Der Tanz soll ihnen helfen in einer guten physischen Form zu bleiben. Der Kurs findet mittwochs um 17.30 Uhr statt. Außerdem gibt es einen Kurs, der sich mit Show-Dance, Choreographie, Musical und Lichtkostümen auseinandersetzt. Auch dieser Kurs ist für Kinder ab 10 Jahren geeignet und wird mittwochs um 18.45 Uhr stattfinden. Die Kurse unter Leitung von Irina Nungesser finden im Spiegelsaal der Tanzschule Trossingen statt, dauern wöchentlich 60 Minuten und kosten 34 Euro pro Monat.

Schlussendlich bietet die Tanzschule Hip-Hop-Kurse für Kinder ab sieben und Jugendliche ab zwölf Jahren an. SIe finden wöchentlich für jeweils 60 Minuten statt und kosten ebenfalls 34 Euro im Monat. Reinschnuppern ist jederzeit möglich. Gatnazt wird immer donnerstags im Spiegelsaal, für Kinder ab sieben um 17.30 Uhr, Jugendliche um 18.30 Uhr, unter Leitung von Melina Pokorny.