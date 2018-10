Nebel wabert durch den „Linde“-Saal

„Die toten Augen von London“, dieses Kriminalstück von Edgar Wallace hat das Ensemble von Bärschs kleiner Bühne am Wochenende im Saal des Trossinger Gasthauses „Linde“ aufgeführt. Für Krimi-Fans der 50er und 60er Jahre waren die Verfilmungen der Edgar Wallace Krimis ein Muss.

Nebel waberte durch die Straßen, im „Linden“-Saal erzeugt von einer Nebelmaschine, die düstere Atmosphäre wurde durch das gedimmte Licht gezaubert. Die Filmmusiken im Hintergrund trugen zur entsprechenden Stimmung bei. In der Theaterbearbeitung von Florian Battermann und Jan Bodinius wurde das Stück in 13 Szenen aufgeteilt. Um die wiederkehrenden Wechsel der Örtlichkeiten zu erreichen, wurden große Stellwände beidseits gestaltet, so entstand mit wenigen Handgriffen immer wieder ein anderes Bühnenbild. Die Mitglieder des Ensembles sind allesamt routinierte Hobby-Schauspieler und bewältigten die Umbauten in wenigen Momenten.

Die Handlung verbindet zwei Geschichten und schafft daher die Voraussetzung für verworrene Ermittlungen von Inspektor Larry Holt (Ulrich Schlageter) und seiner Volontärin Diana Ward (Ute Haller). Zunächst werden drei Leichen aus der Themse geborgen. In diesem Zusammenhang ist der blinde Jake (Peter Wolters) zu sehen – gruselig zurecht gemacht.

Lukrative Leichen

Bei den drei Leichen handelt es sich um reiche Herren aus Übersee. Jeder von ihnen hatte eine Lebensversicherung mit einer sehr hohen Versicherungssumme abgeschlossen. Die Gesellschaft gehört Doktor Judd (Andreas Derbogen), der regelmäßig von dem Kleinkriminellen Flimmer-Fred (Lorenz Weisshaar) erpresst wird. Jedes Mal ging das Vermögen an ein Blindenheim, das von Reverend John Dearborn (Karl Fritsche) geleitete wurde. Ein seltsamer Mensch, der auf subtile Weise ein hartes Regiment zu führen scheint. Dem unterwirft sich Emma Fitzgerald (Jutta Bärsch), die blinde Seniorin, die nach einem Autounfall ihr Gedächtnis verloren hat. Als Diana Ward und Emma Fitzgerald aufeinandertreffen, kehrt im Zuge der Ermittlungsarbeit die Erinnerung der blinden Dame wieder zurück, was zur Aufklärung des Falles beiträgt.

Ziel von Jutta Bärsch war es, die auch als Regisseurin an dem Stück gearbeitet hat, ein anderes Genre als eine Komödie zu zeigen. Das ist ihr leider nur teilweise gelungen. Die passende Atmosphäre, gute Effekte, die Nebelmaschine, die guten Schauspieler, das überzeugte. Doch die Spannung, die in den Verfilmungen aufgebaut wurde, konnte das Ensemble kaum darstellen. Das mag wohl auch an den begrenzten Möglichkeiten eines Laientheaters liegen. Gleichwohl wurde das Publikum gut unterhalten.