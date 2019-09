Naturfreundehaus ist am Sonntag Anziehungspunkt

Ein wunderschöner Spätsommer-Sonntag, vor einer Phase wechselhaften Wetters, so haben es die Meteorologen angekündigt. Viele Besucher haben diesen Tag genutzt und sind der Einladung der Trossinger Naturfreunde zum Oktoberfest gefolgt. „Wir haben bis jetzt gut und gerne 250 Portionen Schlachtplatte, Haxen oder Weißwürste verkauft“, freute sich Susanne Brunner, die neue Wirtin des Naturfreundehauses.

Nachdem die Pächterin, die das Haus zum 1.September gemeinsam mit ihrer Tochter Vanessa übernommen hat, die Organisation des Countryfestes gemeistert hat, fiel ihr die Realisierung des Oktoberfestes leicht. „Manchmal eckt es noch ein wenig, aber ich glaube, wir können das gut überspielen“, räumte sie lachend ein.

Bei der Bewirtung der Gäste hilft Ehemann Thomas tatkräftig mit. Auch das bisherige Wirteehepaar Karin und Walter Strom hilft, wie versprochen, noch mit. „Auch vom Verein erhalten wir viel Unterstützung“, sagte Susanne Brunner.

Die Gäste indes kamen nicht nur aus Trossingen. Auch aus Onstmettingen, wo die Trossinger Naturfreunde-Wirtin früher tätig war, kamen Besucher. Das Gelände vor dem Naturfreundehaus war am Sonntag Anziehungspunkt für alle Generationen, für Große und Kleine, für Wanderer, Spaziergänger, Radfahrer und auch für Gäste, die mit dem Auto kamen, um sich eine Schlachtplatte schmecken zu lassen.

Für die musikalische Unterhaltung an diesem Tag waren „Die Zwei“ zuständig. Das Duo Hermann Faist und Bernhard Furtwängler aus Villingen-Schwenningen spielte Schlager und volkstümliche Musik. Ihr Auftritt war einem Zufall zu verdanken: Hermann Faist wurde auf das Naturfreundehaus aufmerksam, als er zu Besuch in der Troase war. Das war just an jenem Tag, als der Wirtschaftsbetrieb von Susanne Brunner übernommen wurde. Das Angebot von Hermann Faist, einmal hier aufzutreten, nahm Brunner gerne an und verpflichtete „Die Zwei“ gleich zum Oktoberfest.