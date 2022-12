Naturfilmvorführung „Heimat Natur“

- Am 16. Januar 2023 zeigen die Volkshochschule, die Agenda Trossingen – Umwelt und Artenvielfalt und das Kommunale Kino im Linde Saal die Naturdokumentation „Heimat Natur“. Die Vorführung beginnt um 19.30 Uhr im Linde Saal, Achauerstraße 1. Karten sind ausschließlich an der Abendkasse erhältlich.

Laut Ankündigung handelt es sich bei „Heimat Natur“ um den Dokumentarfilm des mehrfach ausgezeichneten Regisseurs und Kameramannes Jan Haft. Er gilt als einer der besten Naturfilmer der Welt und wird am Vorführabend via Zoom zugeschaltet, um einleitende Worte zu sprechen. Mit diesem Filmstreifen ist Haft laut Veranstalter eine Liebeserklärung an die heimischen Lebensräume und an das harmonische Miteinander von Mensch und Natur gelungen.

„Heimat Natur“ ist eine bildgewaltige Reise, die von den Gipfeln der Alpen bis an die Küsten und in die Tiefen von Nord- und Ostsee führt. Dazwischen liegt ein Streifzug durch dampfende Wälder, flirrende Moore, über rosablühende Heiden und die bunte Kulturlandschaft rings um Dörfer und Städte. In außergewöhnlichen Bildern zeigt der Regisseur diese Natur und untersucht dabei den Zustand der heimischen Lebensräume. Zu sehen sind auch Zeitlupen- und Zeitrafferaufnahmen sowie Aufnahmen von wohlvertrauten und unbekannten Arten, manche von ihnen zum ersten Mal gefilmt.

Weitere Informationen in der vhs-Geschäftsstelle, Jakob-Hohner-Platz 1, unter Telefon 07425/91066, per Mail trossingen@vhs-tuttlingen.de oder online unter www.vhs-tuttlingen.de