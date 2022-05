Naturfilm wird im Linde-Saal gezeigt

Im Linde-Saal in Trossingen findet am Donnerstag, 19. Mai, ab 19.30 Uhr die Filmvorführung „Die Wiese – ein Paradies nebenan“ statt. Die Dokumentation von Naturfilmer Jan Haft stellt die bunte, blühende Sommerwiese und seine vielfältigen Bewohner vor. Vögel, Heuschrecken, Zikaden und zahlreiche andere Tiere leben in dem Naturparadies, das mit großem technischem Aufwand aus ungewohnter Perspektive in Szene gesetzt wurde. Die Hauptdarsteller des Films sind zwei junge Reh-Zwillinge.

Mit seinen wunderschönen Bildern inspiriert der Film dazu, darüber nachzudenken, wie schön und schützenswert unsere Natur ist. Er soll dazu anregen, sich für den Erhalt unserer Paradiese nebenan einzusetzen. Manfred Kraft, der Initiator und Projektleiter des Projekts Blühende Naturparke, wird vorab einige einleitende Worte sprechen.

Die Veranstaltung ist eine Kooperation der Agenda Umwelt und Artenvielfalt, dem Kommunalen Kino und der Volkshochschule Trossingen. Karten sind ausschließlich an der Abendkasse erhältlich.