Narren lassen Schultes nicht im Regen stehen

Die wieder aufgeflammte Diskussion über ein Trossinger Hallenbad könnte eine ungeahnte Lösung finden: Wenn’s weiter so durchs Dach regnet, dann, so versprach Bürgermeister Clemens Maier beim Rathaussturm am Donnerstag, macht er das Rathaus zum Hallenbad und lädt alle Kinder ein.

Die Narren hatten sich am Schmotzigen Donnerstag wieder mit den Kindern des katholischen Kindergartens St. Josef zusammengetan, um gemeinsam das Rathaus zu stürmen und dessen Schlüssel zu erobern. Zumindest letztere Aufgabe hatte das Rathaus-Team diesmal leicht gemacht, denn der Schlüssel hing schon groß und deutlich sichtbar über der Rathaustür.

Den Bürgermeister hatten Unterdorf-Hexen und Heidenpeter auch schnell aufgespürt. Sie stülpten ihm einen altmodischen Badeanzug über und führten ihn im Bock gefesselt nach draußen auf den Rathausplatz. „Das super schicke Swimmer-Suit steht dem Mann wirklich gut“, kommentierte die Uhre-Annemei. Dabei mache man sich „Sorgen um Clemens“: „Im Rathaus ist es nicht mehr trocken, wenn’s regnet, muss der Mann im Wasser hocken.“ Für die Reparatur des Daches, so habe man gehört, sei kein Geld mehr da – das sei wohl beim Stadtwerke-Neubau draufgegangen. Oder aber es wird für die „Spielwiese“ am Stadtion ausgegebeben: „Jugendarbeit in den Vereine brauchts dann keine mehr“.

Doch sprangen die Narren dem im Feuchten sitzenden Bürgermeister mit dem „ultimativen Notfall-Set“ zu Hilfe, mit dem er – umfassend ausgestattet von der Badekappe bis zur Taucherbrille – jedem Wasserstand trotzen kann.

„Der Sommer kann kommen!“, freute sich Clemens Maier – und machte dass genannte Versprechern: Sollte das Rathaus voll laufen, macht er ein Hallenbad draus.

Die Trossinger Fasnet ist damit mehr oder weniger beendet: Der Narren-Verein ist in den kommenden Tagen bis zur Fasnet-Verbrennung am Dienstag-Abend beim Naturfreundehaus auswärts unterwegs.