Narren erobern Trossinger Rathaus

Die traditionelle Absetzung des Trossinger Stadtoberhaupts für die Zeit vom Schmotzigen Donnerstag bis Aschermittwoch ist in diesem Jahr ungewöhnlich gewesen – und das gleich in mehrfacher Hinsicht: So konnte der Hemdglonkerumzug mit dem Kindergarten St. Josef wegen der Pandemie auch in diesem Jahr nicht stattfinden. Eine kleine Narrenschar des Narrenvereins Trossingen in Gestalt der Unterdorfhexen musste daher auf sich allein gestellt den Rathausschlüssel von den Stadtoberen einfordern.

Bürgermeisterin hat Urlaub

Bürgermeisterin Susanne Irion, die bisher pandemiebedingt an ihrem Amtssitz noch nicht über die närrischen Tage abgesetzt wurde, hatte den Rathausschlüssel „glücklicherweise nicht mit in den Urlaub genommen“, so eine Pressemitteilung. Bürgermeisterstellvertreter Gustav Betzler nahm die Narren daher in Empfang und gab nach entschlossener, aber letztlich kurzer Gegenwehr den Rathausschlüssel heraus. Begleitet von Stadtkämmerer Axel Henninger und Hauptamtsleiter Ralf Sulzmann gab es noch Gelegenheit, bei einer kleinen Feierstunde über die aktuelle Fasnetkampagne und vor allem die Planungen und Hoffnungen für die nächste Fasnet zu sprechen. Alle waren sich einig, dass man sich auch für die fünfte Jahreszeit wieder mehr „Normalität“ zurückwünscht.