Nachwuchszauberer verblüffen mit Tricks

Das alljährliche Sommerfest mit „Tag der Begegnung“ ist wieder ein großer Erfolg gewesen mit vielen Besuchern im Altenzentrum Dr.-Karl-Hohner-Heim. Eröffnet wurde das Fest laut Pressemitteilung von Einrichtungsleiterin Simone Höschle. Traditionell begleiteten die Trossinger Diatoniker das Fest mit ihren Akkordeons und viele Bewohner, Angehörige und Gäste genossen bei schönstem Sonnenschein eine stimmungsvolle Atmosphäre.

Vieles war geboten: Für die kleinen Besucher gab es Spielangebote auf der Wiese hinter dem Haus, und auch die Gesundheit kam nicht zu kurz. So konnten sich alle von einer Pflegefachkraft kostenlos den Blutzucker und den Blutdruck messen lassen, und in der Wohlfühloase konnte bei Handmassagen mit Wellnessmusik entspannt werden. Bei einer Tombola mit Losverkauf konnten Preise gewonnen werden, und auch der Verkaufsstand mit Likören, Bärlauchpesto und Selbstgemachtem des Bewohner-Handarbeitskreises lockte viele Interessierte an. Der Erlös wird für die Anschaffung eines „Mobilen Kiosks“ verwendet, der in Kooperation mit den Schreinerschülern der Ferdinand-von-Steinbeis-Schule Tuttlingen eigens nach den Wünschen und Bedürfnissen der Bewohner des Altenzentrums angefertigt wird.

Ein weiteres Highlight war laut Mitteilung die Vorstellung der neu angeschafften Fahrrad-Rikscha. Mit kleinen Rundfahrten um das Dr.-Karl-Hohner-Heim konnte diese von allen Interessierten begutachtet und getestet werden. Auch die Palliativgruppe des Heims nutzte das Fest, um sich und ihre Arbeit vorzustellen. Ebenfalls war die ambulante Hospizgruppe Trossingen mit einem Informationsstand vor Ort und Interessierte konnten sich beraten lassen.

Für das leibliche Wohl sorgte die hauseigene Küche mit einem Kuchenbuffet, Waffeln und am Abend mit Schweinehals aus dem Smoker, Gegrilltem und einem Salatbuffet.

Die Jungzauberer Rob & Lu mischten sich still und heimlich mitten unter die Gäste und unterhielten diese mit Zaubertricks an den Tischen. Mit ihren verblüffenden Tricks brachten sie Bewohner und Gäste gleichermaßen ins Staunen und Grübeln.