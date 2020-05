Nachwuchsmusiker spielen endlich wieder die erste Geige

Seit ein paar Tagen ist es bekannt: die Musikschulen in Baden-Württemberg dürfen wieder öffnen. Der Einstieg in den Unterricht erfolgt in mehreren Phasen, so eine Pressemitteilung. Nach den Vorgaben des Sozial- und des Kultusministeriums und in Anlehnung an die Empfehlung des Landesverbands der Musikschulen startet auch die Musikschule Trossingen zunächst mit dem Einzelunterricht im Bereich der Streich-, Zupf-, Tasten- und Schlaginstrumente.

Möglich sei auch der Unterricht zur Studienvorbereitung in den Fächern Musiktheorie und Komposition. Leider noch ausgeschlossen seien der Präsenzunterricht für die Blasinstrumente und das Fach Gesang, auch der Unterricht in größeren Gruppen sowie die Proben für Ensembles seien zunächst noch nicht erlaubt. „Sollte sich die Situation hierzu ändern, erfolgt die entsprechende Information zeitnah.“

In den letzten Tagen haben die Mitarbeiter der Verwaltung die Musikschule auf die schrittweise Öffnung vorbereitet. So werden Zu- und Abgänge gesteuert, Wartezonen eingerichtet, die Räumlichkeiten in Schüler- und Lehrerbereich aufgeteilt und zum Teil mit Plexiglas-Trennscheiben ausgestattet sowie zusätzliche Desinfektionsstationen aufgestellt. Ein Hygieneplan liegt laut Mitteilung in der Musikschule aus und wird allen Nutzern des Gebäudes ausgehändigt. Die wichtigsten Regeln wie das Einhalten des Mindestabstandes von 1,5 Metern, kein Körperkontakt und besonders gründliche Handhygiene seien unerlässlich und müssten auch im Musikschulalltag unbedingt beachtet werden. Das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes beim Betreten und Verlassen des Gebäudes sei ebenfalls Pflicht, für den Unterrichtsbetrieb wird er empfohlen.

„Die Musikschule Trossingen freut sich auf alle, die durch die Teilöffnung des Unterrichtsbetriebs wieder in die Musikschule kommen dürfen, wünscht allen ganz viel Spaß und einen guten Start. Hoffentlich dürfen auch bald alle anderen wieder gemeinsam musizieren“, heißt es in der Mitteilung.

Für weitere Informationen steht das Verwaltungsteam zu den gewohnten Öffnungszeiten ab Montag wieder zur Verfügung. Wer Fragen habe, melde sich telefonisch unter 07425/91193 oder per E-Mail an info@musikschuletrossingen.de.

Alle Informationen finden Interessierte auch auf der Homepage www.musikschuletrossingen.de.