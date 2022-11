Nachts im Museum: Auberlehaus kann mit der Taschenlampe erkundet werden

Wie sieht es nachts in einem Museum aus, wenn der Museumsleiter nur mal kurz mit der Taschenlampe durch eine Ausstellung muss? Das Team des Auberlehauses gibt jetzt Gelegenheit dazu, die Sammlungen einmal ganz anders zu erleben. Am Samstag, 10. Dezember, von 18 bis 22 Uhr, können Besucher das Auberlehaus laut Pressemitteilung des Museums auch nachts besuchen.

Seit dem 1. Advent erstrahlt das Auberlehaus im weihnachtlichen Glanz, die Räume sind im entsprechenden Zeitgeist dekoriert. Das Haus selbst ist nun dezent durch LED-Kerzen in den Fenstern beleuchtet, an den Fensterbrettern wurde Tannenreisig angebracht - so, wie die Bauernhäuser bis in die Mitte der 1950er Jahre bei Umzügen und Festen geschmückt waren.

Am 10. Dezember öffnet das ehrenamtliche Team um Museumsleiter Volker Neipp die Tore des Auberlehauses für ein besonderes Erlebnis: Die Saurierausstellung und die Naturräume können nur mit Taschenlampen besucht werden - ein wenig unheimlich ist das schon aber, man nimmt laut Pressemitteilung die Sammmlungen und Exponate ganz anders wahr.

Das kostbare Faksimile des berühmten Book of Kells kann ohne Vitrine besichtigt werden, dazu können auch Seiten umgeblättert werden um einen tieferen Einblick in den fantastischen Codex zu erhalten. In der bäuerlichen Wohnung erfährt man mehr über die dunkle Jahreszeit in Trossingen, über Sitten und Gebräuche, über Leben, Lieben und Sterben im Auberlehaus und der Stadt.

Ganz nebenbei lockt natürlich auch die Sonderausstellung mit den kostbaren Spielzeugen, der Märklineisenbahn aus den 1930er Jahren und der großen Weihnachtskrippe im Maßstab 1:5 und rund 50 Figuren. Die Auberle-Singers werden vier Mal an diesem Abend weihnachtliche Weisen an verschiedenen Stellen des Auberlehauses singen. Taschenlampen und Handys für den Gang durch die dunklen Sammlungen sollten mitgebracht werden.