Nach kurzfristiger Schließung: Troase übers Pfingstwochenende wieder geöffnet

Die Troase hat ab Samstag, 4. Juni, über das Pfingstwochenende wieder täglich von 11 bis 20 Uhr geöffnet. Das teilt die Stadtverwaltung kurzfristig mit. Zuvor hatte das Freibad wegen eines weiteren Personalausfalls am Donnerstag kurzfristig schließen müssen.

„Unsere DLRG-Ortsgruppe kann am Wochenende glücklicherweise die Badeaufsicht vollständig gewährleisten“, schreibt nun Hauptamtsleiter Ralf Sulzmann. Für die Wochentage setze die Stadt weiterhin alles daran, den akuten Personalmangel zu beheben. Aber: „Ohne eine durchgängige Beckenaufsicht darf das Bad seine Pforten nicht öffnen“, so Sulzmann. Bereits seit letztem Herbst werde Verstärkung für das Troase-Team gesucht, zumindest zeichne sich eine Lösung ab. „Die Alternative wäre gewesen, das Bad erst zu öffnen, wenn wieder ausreichend Personal inklusive Krankheitsvertretung gefunden ist. Besser erschien aber das Bad so oft und so lange wie möglich für die Gäste zu öffnen“, teilt Sulzmann mit.

Die Stadt sei weiter bemüht, den Personalengpass zu beheben. Das Problem sei auch aus anderen Bädern bekannt.

Für die kommende Woche folgen kurzfristig weitere Informationen, ob und in welchem Umfang geöffnet bleiben kann.