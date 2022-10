Spendenaktion nach Großbrand: Betroffene Familie erfährt große Solidarität

Die Spendenaktion für den von einem Brand zerstörten Eschbachhof ist erfolgreich angelaufen. Mittlerweile sind rund 40 000 Euro zusammengekommen. Diese sollen direkt an die betroffene Familie Benzing gehen.

„Wir freuen uns sehr, dass so viele Menschen ihr Herz und ihren Geldbeutel für die Spendenaktion geöffnet haben. Vielen Dank dafür“, sagt Esther Messner vom Kreisverband der Landfrauen, der die Schirmherrschaft für das Spendenkonto übernommen hat. Auch Bürgermeisterin Susanne Irion dankt den Spendern für ihre Hilfsbereitschaft und hofft, dass die betroffene Familie möglichst bald wieder in einen normalen Alltag finden kann.

An der Spendenaktion sind mehrere Akteure beteiligt: Die Stadt unterstützt den Kreisverband der Landfrauen bei der Organisation der Spendenaktion. Die Volksbank kümmert sich um die Führung des Spendenkontos. Auch der Kreisbauernverband hat signalisiert, dass er die Aktion unterstützt.

Das ist passiert

Bei dem Feuer sind in der Nacht zum 7. Oktober unter anderem ein Heu- und Strohlager sowie der Kuhstall komplett abgebrannt. Auch 120 Rinder kamen in den Flammen um. Der Sachschaden liegt laut Schätzungen der Polizei bei 1,5 Millionen Euro.

Das spricht auch für das gute Miteinander in der Stadt. Esther Messner

„Ich freue mich sehr, dass so viele Bürgerinnen und Bürger in Trossingen und darüber hinaus Anteil nehmen“, sagt Esther Messner. „Das spricht auch für das gute Miteinander in der Stadt.“ Insbesondere angesichts des Weltgeschehens freue sich Messner über jeden, der bereit ist, Menschen in einer akuten Notlage zu helfen.

Keine Sachspenden nötig

Auch Anfragen, ob Sachspenden, etwa in Form von Kleidung oder Haushaltsgegenständen, benötigt werden, sind bei der Stadt eingegangen. „Sachspenden werden aber nicht benötigt“, erklärt Esther Messner „das Wohnhaus ist bei dem Band ja unversehrt geblieben.“

Messner steht in Kontakt mit der betroffenen Familie Benzing. Elisabeth Benzing ist zudem im Kreisausschuss der Landfrauen aktiv. Da lag es für Messner auf der Hand, sich in Form der Schirmherrschaft für die Familie einzusetzen.

Wann und auf welchem Wege die Familie das Geld erhalten soll, das will Messner mit der Stadt Trossingen, der Volksbank und Familie Benzing koordinieren. Wichtig sei, was die Familie brauche, betont sie. Erstmal soll die Aktion aber noch etwas weiterlaufen. Am Anfang sei die Spendenbereitschaft meistens am höchsten, so Messner, sie hoffe aber dennoch auf weitere Unterstützung.