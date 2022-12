Nach Großbrand: 70.000 Euro Spenden für den Eschbachhof

Auch Wochen nach dem Großbrand auf dem Eschbachhof ebbt die Welle der Solidarität mit der betroffenen Familie Benzing nicht ab. Anfang Oktober brannten große Teile des Hofes ab, 120 Rinder starben. Kurze Zeit nach dem Brand startete eine Spendenaktion unter der Schirmherrschaft der Kreislandfrauen.

Ende Oktober waren bereits 40.000 Euro auf dem Spendenkonto eingegangen, mittlerweile sind 70.000 Euro zusammen gekommen. „Das ist natürlich super“, freut sich Esther Messner von den Landfrauen. Eine besonders große Summe kam von den Landfrauen aus dem Kreis Schorndorf, diese hätten einen Teil der Einnahmen von ihrem Weihnachtsmarktstand gespendet. Der Brand auf dem Eschbachbachhof war auch im Rems-Murr-Kreis oft in den Medien, außerdem stammt Elisabeth Benzing aus der Nähe von Schorndorf, so Messner.

Die Spendenbereitschaft schätzt Esther Meser vor allem durch die Gelder von den Schorndorfer Landfrauen weiterhin hoch ein. Die Spendenaktion soll noch weiterlaufen, Pläne für eine Übergabe an Familie gibt es derzeit noch nicht.

Viele Menschen aus Trossingen und der Region haben Anteil genommen am Schicksal der Familie Benzing. Bei dem Brand Anfang Oktober brach in der Nacht auf dem Hof der Familie ein Feuer aus. Während das Wohnhaus verschont bliebt, brannten eine Scheune und auch der Kuhstall komplett ab. Rund 120 Rinder kamen dabei trotz Rettungsversuchen in den Flammen um. Die abgebrannte Scheune forderte die Feuerwehr über Stunden, zahlreiche Glutnester im Heu mussten gelöscht werden. Die Familienmitglieder blieben alle unverletzt. Der Sachschaden ging in die Millionenhöhe.