Mehr als 26 Jahre lang hat Anita Milnikel als Pflegedienstleiterin der evangelischen Diakonie- beziehungsweise Sozialstation in Trossingen ihre weiße Schwestern-Tracht getragen. Bei ihrer Verabschiedung in den Ruhestand am Freitagabend legte sie sie ab - wortwörtlich, als sie die Jacke am Ende ihrer Rede auszog.

Neben zahlreichen Dankesworten erhielt Milnikel auch das Goldene Kronenkreuz, ein Dankzeichen der Diakonie (wir haben berichtet).

Im Januar 1992 stellte der damalige Pfarrer Gotthilf Stein Anita Milnikel ein. „Pfarrer, Geschäftsführer und der Name der Station haben sich seitdem geändert“, erinnerte sich Stein, „Schwester Anita ist geblieben.“ Ein Glücksfall für die Kirchengemeinde und die Region sei das gewesen.

Pfarrerin Gabriele Großbach lobte Milnikels Fähigkeit, den Durchblick und Überblick zu behalten, während die Station immer größer wurde - inzwischen werden rund 300 Patienten betreut. Sigrun Tittelbach, die ehemalige Leiterin der Hospizgruppe, betonte, dass für Anita Milnikel stets die Patienten im Mittelpunkt gestanden hätten - alles in Gedichtform übrigens.

Während der Beirat über Schwester Anitas Arbeit hauptsächlich ihre „trockenen Berichte und Zahlen“ hörte, wie Pfarrer Ulrich Dewitz aus Aldingen sagte, gabeine der Angehörigen, denen Milnikel beistand, in ihrer Rede unter Tränen einen Einblick, was es bedeutet, jemanden zu begleiten. Nachdem ihre Mutter an Alzheimer erkrankt sei, habe sie sich hilflos gefühlt, berichtete die Angehörige. „Schwester Anita verstand meine Sorgen. Sie hörte mir zu - ich war nicht länger allein.“ Auch nach dem Tod ihrer Mutter hätten Milnikel und die Sozialstation sie aufgefangen.

„Nähe und Einsatzbereitschaft waren mir immer wichtig“, sagte Milnikel selbst dazu, die in der Vergangenheit auch ein Weihnachtsfest, während dessen sie keine Rufbereitschaft hatte, unterbrach, um für einen Patienten dazusein. Sie habe mit Patienten, Angehörigen und Mitarbeitern gefühlt, gelitten und sich mit ihnen gefreut: „Jeder von ihnen war für mich wie ein Kind.“

„Heutzutage besteht die Gefahr, dass sich die Empathie der Wirtschaftlichkeit unterordnet“, warnte Milnikel und fügte an Günter Sänger, Vorsitzender der Diakonie ambulant Schwarzwald-Baar, gewandt hinzu, sie hoffe, dass dies nie passiere.

Als Milnikels Nachfolger wird Marcel Wydra-Prizibilla die Pflegedienstleitung in Trossingen übernehmen.