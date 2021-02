Musikstudierende weiter ausgebremst

Der Lockdown legt weiterhin das öffentliche Leben lahm. Besonders hart betroffen sind die Bereiche Kunst und Kultur und mit ihnen auch die Musikstudierenden – und das gleich doppelt: Sie können derzeit nur eingeschränkt studieren und konzertieren, da in der Musik Online-Formate die Präsenzformen nur ansatzweise ersetzen können. Und sie haben vielfach finanzielle Probleme, denn Konzerte und andere Musik-Verpflichtungen entfallen, Aushilfsjobs in Einzelhandel und Wirtschaft sind kaum zu bekommen.

Daher freuen sich die Trossinger Hochschule und ihr Förderverein umso mehr, dass in Not geratene Studierende bis dato mit 130 000 Euro aus privaten Spenden sowie Stipendien der Ernst-von-Siemens-Musikstiftung und dem STIBET-Programm des DAAD unterstützt werden konnten. Doch mit zunehmender Dauer der Pandemie wird die Bedürftigkeit der Studierenden größer.

Rektor Christian Fischer und der Fördervereins-Vorsitzende Werner Till sind glücklich über die unglaubliche Hilfsbereitschaft privater Spenderinnen und Spender sowie Unternehmen aus Trossingen und der Region, die dem Hochschul-Förderverein bislang 56 000 Euro für den eigens gegründeten Corona-Hilfsfonds sowie 25 000 Euro an allgemeinen Spenden zukommen ließen. So konnte der Förderverein allein im vergangenen Jahr 60 925 Euro zur Unterstützung Studierender in finanzieller Not ausschütten, berichtet die Schatzmeisterin und Kanzlerin der Hochschule Margit Mosbacher.

Zusätzlich konnte mit Geldern der Ernst-von-Siemens-Musikstiftung weiteren Studierenden unmittelbar und unbürokratisch geholfen werden. Auf diese Weise erhielten bislang 26 Trossinger Studierende ein Dreimonatsstipendium à 500 Euro, insgesamt 38 500 Euro. Ausländische Studierende unterstützte der Förderverein gemeinsam mit dem Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD) durch das sogenannte STIBET-Stipendium mit weiteren 30 000 Euro. So konnte die größte Not gelindert werden.

Aber ein Ende des Lockdowns und eine Öffnung des Kulturbereichs sind nicht absehbar und damit auch kein Ende der finanziellen Not für Trossinger Studierende, die nicht oder nur teilweise von ihren Eltern unterstützt werden können. Daher freut sich der Verein der Freunde und Förderer der Trossinger Musikhochschule weiterhin sehr über steuerlich absetzbare Spenden an den Corona-Hilfsfonds: Spendenkonto bei der Volksbank Trossingen, IBAN DE66 6429 2310 0022 2990 17, Stichwort „Hilfsfonds für Musikstudierende“