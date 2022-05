Musikstudierende aus der Ukraine an Hochschule für Musik aufgenommen

Erst ein Anruf, eine Mail – und dann kamen immer mehr Anfragen von jungen Musikstudierenden aus der Ukraine, die vor dem Krieg geflohen sind und verzweifelt nach Möglichkeiten suchen, ihr Studium fortzusetzen. Zehn jungen Musikerinnen und Musikern konnte die Hochschule für Musik in Trossingen eine Perspektive bieten. Möglich war das nur dank des überwältigenden Engagements vieler Bürgerinnen und Bürger und der Bereitschaft der Lehrenden, die Studierenden in ihre Klassen aufzunehmen.

Glücklicherweise stellte die Stadt ein kürzlich erworbenes Wohnhaus der Hochschule zur exklusiven Nutzung zur Verfügung, um die Geflüchteten – teilweise mit Familienangehörigen – unterzubringen. Das Haus stand komplett leer, doch innerhalb kürzester Zeit waren die Räume ausgestattet. Ein Spendenaufruf der Hochschule hatte schnellen und überwältigenden Erfolg, sodass Emanuel Werres, der als Projektmanager der Hochschule die Gesamtkoordination übernommen hatte, gemeinsam mit Studierenden innerhalb von nur 36 Stunden das Haus bezugsfertig ausstatten konnte.

„Die große Hilfsbereitschaft der Bevölkerung, der Bürgermeisterin Susanne Irion mit dem gesamten Team der Stadtverwaltung, der Feuerwehr Trossingen und den vielen Hilfsorganisationen, die in Trossingen ansässig sind, ging einfach nur unter die Haut“, ist Emanuel Werres von der Hilfsbereitschaft bewegt. Er nennt ein Beispiel stellvertretend für viele: „Benedikt Wagner, Inhaber des Bettenhauses Traumform in Trossingen, hat sich sofort bereit erklärt, alle gespendeten Decken, Kissen und Bezüge zu waschen und zu trocknen, sodass alles in kürzester Zeit einsatzbereit war.“ Und als Überbrückung brachte Stefan Halder die bereits eingetroffenen Ukrainerinnen temporär im Kunstwerk B unter. Aber auch Privatpersonen stellten Zimmer oder kleine Wohnungen spontan zur Verfügung.

Inzwischen sind alle Studierenden in Trossingen angekommen und in der Hochschule als „Austauschstudierende“ aufgenommen. Intensiv kümmern sich die Lehrenden um die Integration in ihren Klassen und das International Office sowie das Rektorat um die Begleitung im Studienalltag. Zwei ehemalige Studierende aus der Ukraine übernehmen die Aufgabe als Dolmetscher, wenn die Verständigung auf Englisch nicht ausreicht. Wie lange die jungen Ukrainerinnen und Ukrainer in Trossingen studieren, ist noch ungewiss. Ziel von allen ist es, soweit möglich wieder die Heimat zurückzukehren. Bis dahin aber sind die Musikerinnen und Musiker in Trossingen willkommen.