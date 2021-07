Musikschule Trossingen öffnet am Samstag ihre Türen

Die Musikschule veranstaltet am Samstag, 3. Juli, einen Tag der offenen Tür. Ob Schlagzeug oder Klavier, Trompete oder Akkordeon, Flöte oder Geige – die Lehrkräfte der Musikschule Trossingen stellen von 11 bis 16 Uhr interessierten Kindern und Jugendlichen und Familien ihr Wunschinstrument vor. Für jedes Instrument wird ein separater Unterrichtsraum geöffnet, so eine Pressemitteilung.

Die Lehrkräfte stehen für Fragen zur Verfügung, „und, wo es möglich ist, können auch die ersten Töne gespielt oder gesungen werden“. Die Veranstaltung findet unter Berücksichtigung der aktuellen Corona-Verordnung statt. Um möglichst vielen Besuchern den Zutritt zu ermöglichen, müssen die „3Gs“ - geimpft, getestet oder genesen – eingehalten werden. Falls jemand einen tagesaktuellen Testnachweis benötigt, kann dieser vor der Musikschule von geschultem Personal durchgeführt werden, so die Mitteilung.

„Die Musikschule freut sich sehr, endlich wieder richtig durchstarten zu dürfen. Nach langer Zeit, in der ein Präsenzunterricht aufgrund der Corona-Pandemie unmöglich war, macht es große Freude, die Schüler wieder begrüßen zu dürfen.“

Laut Mitteilung warteten „viele Musikinteressierte schon lange auf den geeigneten Zeitpunkt, um endlich mit ihrem Wunschinstrument beginnen zu dürfen“. Das Vertrösten habe nun ein Ende und am Samstag biete sich die Gelegenheit, „eine Übersicht über das große musikalische Angebot der Musikschule zu bekommen, sich mit den Fachlehrern auszutauschen und die Instrumente auszuprobieren“. Die Musikschule bietee den neuen Musikschülern außerdem einen kostenlosen Schnuppermonat an, „damit sich diese Gewissheit verschaffen können, ob sie Gefallen an einem Instrument finden oder nicht“.