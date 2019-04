Musikschüler und syrischer Musikant erfreuen Senioren

Eine frohe, abwechslungsreiche Stunde haben am Sonntag Heimbewohner und Gäste im Dr.-Karl-Hohner-Heim erleben dürfen. Zehn junge Musiker der Musikschule Trossingen bereiteten ihnen in der Veranstaltungsreihe des Fördervereins mit einem abwechslungsreichen Programm Freude, ebenso ein Syrer mit orientalischem Spiel und Gesang.

Den musikalischen Reigen eröffneten Lara Klat und Elea Gissel zusammen mit ihrem Gitarrenlehrer Daniel Foley mit einem zunächst zaghaft vorgetragenen James-Bond-Thema und dem dann flotter gespielten Stück „He’s a Pirate“. Simon Hohner aus der Klavierklasse Thomas Förster spielte danach ausdrucksstark von C. Norton „Down to business“ und „After the Battle“.

Nach erst halbjährigem Kontrabassunterricht bei Rahel Klein trug dann Leevianne Binefeld sehr selbstbewusst auf dem Kontrabass, am Klavier begleitet von ihrer Lehrerin „Dance Tune“ von Perivian und „March“ von Händel vor. Drei weitere Stücke, “Rauf und Runter“, „Sonnengesang“ und „Tanz der .Wikinger“ von G. Köppen, spielte zusammen mit ihrer Schwester Kathy Binefeld auf dem Cello recht flott. Mit dem berühmten „Yesterday“ von Paul McCartney erklang danach ausdrucksstark von Nico Hermann aus der Klavierklasse Thomas Förster. Auch eine E-Gitarre kam zum Einsatz, auf der Simon Ruder aus der Klasse Daniel Foley „Roulette“ und „Lost in Hollywood“ zusammen mit seinem Lehrer sehr rhythmisch und lebhaft vortrug.

Mit klassischer Musik beendeten die Flötenspielerinnen Elena Martin und Ines Kube aus der Klasse Irene Jechow den ersten Konzertteil mit einer Komposition von Joseph Haydn, in erfreulichem Zusammenspiel mit Marvin Lang auf dem Cello.

Mit großem Beifall bedankten sich die Zuhörer bei den jungen Musikanten für ihre mutig und munter vorgetragenen Darbietungen.

Besonderer Auftritt im zweiten Teil

Im zweiten Teil gab es einen ganz besonderen Auftritt. Der Syrer Alodaimi Nachat, der vor fast vier Jahren als Asylbewerber nach Trossingen gekommen war, erfreute die aufmerksam lauschenden Zuhörer mit orientalischen Klängen auf seiner Oud, einem arabischen Saiteninstrument und gefühlvoll und ausdrucksstark vorgetragenen Gesängen aus seiner Heimat.

Auch seine siebenjährige Tochter, die mit ihrer Mutter vor fast einem Jahr zum Vater nachziehen durfte, zeigte mit einem Lied ihre Musikalität. So erlebten die Konzertteilnehmer nicht nur orientalische Lebensgefühle, sondern auch ein erfreuliches Beispiel einer guten Integration. Mit einem herzlichen Applaus wurden beide Musikanten für ihren Auftritt bedacht.