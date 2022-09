Musikpädagogisches Forum am Hohner-Konservatorium

Ein Musikpädagogisches Forum plant das Hohner-Konservatorium zum Thema Ensemblearbeit in der musikalischen Ausbildung - Freie Spielformen im Instrumentalunterricht. Das berichtet das Hohne-Konservatorium in einer Pressemitteilung.

Mit diesem Musikpädagogischen Forum am Montag, 31.Oktober, am Hohner-Konservatorium Trossingen wird im Rahmen von Akkordeon Grenzenlos ein Ort zur Kommunikation und zum Austausch geschaffen, heißt es. Von und miteinander lernen, neue Impulse und Anregungen bekommen und dadurch sein eigenes Wirken und Tun bereichern. Dafür soll das musikpädagogische Forum Raum sowie einen Anstoß geben. Neben den Dozenten von Akkordeon Grenzenlos wird als Gastdozentin Franziska Gohl das Musikpädagogische Forum mitgestalten. Die Impulsvorträge zu verschiedenen Themen laden zum selbst mitmachen, zum Diskutieren und zum Austausch ein.

Das Musikpädagogische Forum gibt Impulse und bietet Platz für Diskussionen. Folgender Ablauf ist geplant: Impulsvortrag von Volker Rausenbergerzum Thema „Kommunikation und Kontakt - Ensemblespiel als Teil des musikalischen Lernprozesses“ mit anschließender Diskussion. Anschließend gibt Franziska Gohl einen Input über „Freie Spielformen im Instrumentalunterricht“. Sie beschäftigt sich damit wie sich freie Spielformen und Improvisation sinnvoll in den Instrumentalunterricht einbinden lassen. Am Nachmittag gibt es, ebenfalls von Franziska Gohl, einen Impulsvortrag zum Mitmachen. Thema ist „Bodyperkussion mit anschließender Diskussion. Zum Abschluss planen die Veranstalter noch eine Podiumsdiskussion mit den Dozenten Franziska Gohl, Volker Rausenberger und Eric Dann.

Franziska Gohl war langjährige Lehrbeauftragte für Perkussion, Ensemblespiel, Improvisation und Vermittlung von Improvisation an der Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK) und der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) in Basel FHNW. Die Multiinstrumentalistin lebt ihre Leidenschaft für das improvisierte Spiel und dessen Vermittlung nach wie vor aus, und bietet Musikschulen verschiedenste Weiterbildungsthemen an. Sie lebt die innere Überzeugung, dass zur Musik als Sprache Kommunikation, offene Sinne sowie Verbindung zu Bewegung, Klang und Stimme gehören.

Volker Rausenberger legte den Grundstein seiner beruflichen Laufbahn im Bereich Akkordeon am Hohner-Konservatorium in Trossingen sowie am Konservatorium in Würzburg. Sein Hauptinteresse liegt aktuell in einer reizvollen und erlebnisorientierten Darstellung des Akkordeons sowie der daraus folgenden Aufbereitung methodisch fundierter Lernwege.