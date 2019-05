Musikhochschule und Landespolizeiorchester weiten Kooperation aus

Das Landespolizeiorchester tritt am Sonntag, 19. Mai, um 19.30 Uhr im Konzertsaal der Trossinger Musikhochschule auf. Dabei erklingen vor der pause Klassiker des Repertoires für sinfonisches Blasorchesters, dirigiert von den beiden Trossinger Studenten Miriam Raspe und Elias Zuckschwerdt, die sich auf den Internationalen Dirigentenwettbewerb beim Deutschen Musikfest 2019 vorbereiten. Nach der Pause folgen unter Leitung von Stefan Halder Werke von Komponisten, die an der Trossinger Hochschule studiert oder gelehrt haben. In der Schwaben-Overtüre von Patrick Egge wird das Lied der Schwaben in ein modern-klassiches sinfonisches Werk eingebettet. Die „Albsinfonie“ von Ralph Bernardy hingegen beschreibt in drei Sätzen mit eingearbeiteten schwäbischen Volksweisen das Flair und Leben auf der Alb. „Die Echaz“ von Nikodemus Gollnau ist eine regionale Version der „Moldau“ von Smetana. „Bilder - Best of baden“ von Matthias Förster präsentiert in einem Medley verpackt Pop-Hits von national und international bekannten badischen Künstlern. „Ein Schwabe in New York“ hat Fynn Müller im Swing-Stil komponiert, wobei auch klassische Bläser wie Horn, Flöte und Klarinette integriert sind. „A Tribute to Roger Cicero“ von Tobias Becker ist eine Hommage an den verstorbenen Künstler, der in Trossingen am Konservatorium studierte.

Der zweite Teil des Konzertprogramm findet sich auch auf der CD des Landespolizeiorchesters „schwäbisch-badisch-musikalisch“. Zwei Exemplare der CD verlosen wir: Wenn Sie das Orchester gerne zuhause hören möchten, dann schicken Sie uns bis Mittwoch, 15. Mai, eine E-Mail mit dem Stichwort „Landespolizeiorchester“ an redaktion.trossingen@schwaebische.de