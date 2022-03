Musikhochschule Trossingen nimmt Studentinnen nach Flucht aus der Ukraine auf

Auch die Staatliche Hochschule für Musik in Trossingen reiht sich in den Reigen der Unterstützer der Betroffenen des Ukraine-Kriegs ein: Voraussichtlich in der kommenden Woche werden aus Kiew rund 200 Musikstudentinnen der Nationalen Musikakademie der Ukraine, die vor dem Krieg flüchten, nach Deutschland kommen. „Die Musikhochschulen in Baden-Württemberg und damit auch die HfM Trossingen wollen sich in dieser humanitären Katastrophe solidarisch zeigen und die Musikerinnen als Gaststudentinnen aufnehmen“, so eine Pressemitteilung der Hochschule. Wer eine private Unterkunft innerhalb Trossingens anbieten kann, kann an krisenbuero@mh-trossingen.de schreiben.

Wie geht's weiter mit dem Studium?

Während ihre männlichen Kommilitonen in der Heimat verbleiben und vor Ort Militärdienst zur Landesverteidigung leisten, fliehen die Musikstudentinnen über Lwiw (Lemberg) nach Warschau. Von dort sollen sie auf deutsche Musikhochschulen verteilt werden, so die Mitteilung. Im Lauf der nächsten Woche würden etwa zehn ukrainische Studentinnen nach Trossingen gebracht, die für ein bis zwei Semester als Gäste an der Hochschule für Musik weiterstudieren sollen. „Hierfür werden dringend und kurzfristig innerhalb Trossingens private Unterkünfte, vor allem Gästezimmer gesucht.“ Die jungen Musikerinnen würden einen offiziellen Status als Kriegsflüchtlinge erhalten und entsprechende staatliche Unterstützung beantragen können. „Die Hochschule freut sich über freundliche Zimmer-Angebote unter der Mailadresse krisenbuero@mh-trossingen.de.“

Rektor Prof. Christian Fischer dankt bereits jetzt für jedes Hilfsangebot: „Die Situation in der Ukraine muss furchtbar sein. Auch wir wollen dort helfen, wo es uns möglich ist – aktuell durch unbürokratische kurzfristige Aufnahme geflüchteter ukrainischer Musikstudierender. Es wird uns eine Ehre sein, Studentinnen hier in Trossingen willkommen zu heißen von der bedeutendsten Musikhochschule der Ukraine, zu deren bekanntesten Absolventen immerhin Persönlichkeiten wie der Pianist Vladimir Horowitz oder der Dirigent Roman Kofman gehören.“